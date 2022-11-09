Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер этапировали из СИЗО в колонию

Гражданку США, баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в России по делу о контрабанде наркотиков, этапировали из СИЗО в колонию общего режима. Об этом РБК сообщили адвокаты американки Мария Благоволина и Александр Бойков.



„Наша подзащитная Бриттни Грайнер 4 ноября была отправлена из СИЗО, в котором она находилась с момента задержания, в колонию общего режима для отбытия наказания“, — говорится в сообщении.



У адвокатов на данный момент нет информации о ее местонахождении и о том, куда везут спортсменку. Они указали, что сторона защиты и посольство США должны быть уведомлены по факту ее прибытия в место назначения.



В феврале в аэропорту Шереметьево американская баскетболистка была задержана после того, как в ручной клади спортсменки обнаружили наркотики. В Федеральной таможенной службе заявили, что в картриджах к вейпам, обнаруженным в сумке Грайнер, была жидкость с гашишным маслом.



Баскетболистка 7 июля признала вину, но отметила, что у нее не было умысла совершать преступление. Американка 4 августа была приговорена Химкинским судом к девяти годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн руб. по делу о контрабанде наркотиков. На суде адвокат Грайнер заявил, что в штате Аризона спортсменке выдали разрешение на использование медицинского каннабиса для облегчения хронических болей. Защита американки 15 августа обжаловала приговор. Суд 25 октября отклонил апелляционную жалобу и признал приговор законным.



32-летняя Грайнер в составе сборной США дважды становилась победительницей Олимпийских игр (2016, 2020) и чемпионатов мира (2014, 2018). Она выступает за екатеринбургский УГМК с 2015 года.