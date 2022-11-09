Создатель знаменитого макета Старой Нарвы продолжает творить и мечтает о хуторе

Насколько я понял, макет будет стоять в монастырском музее. Вообще же тема церквей – одна из моих любимых. Я сделал макеты 28 церквей, и православных, и лютеранских. Сейчас, например, в нарвской Александровской церкви стоят мои макеты церквей Нарвы. А у меня когда-то была идея создать в Нарве музей духовного наследия Ида-Вирумаа . К великому сожалению, в нашем регионе очень много церквей снесли. А были свои жемчужины и в Тойла, и в Силламяэ, Пеэтерристи, Нарва -Йыэсуу, Тапа…

Сейчас в этом месте – на перекрестке Гонсиори и Реймани – стоит цветочный магазин. Когда в 2016 году начал работать над макетом, созрела идея подарить его хозяину этого здания – Пюхтицкому монастырю. Сделал макет всего за полгода – так работа увлекла. И все спорилось. А в этом году я по счастливой случайности познакомился с секретарем монастыря, провел переговоры. Короче говоря, 28 августа, в День Успения Пресвятой Богородицы, после службы и крестного хода в Пюхтицах я вручил макет церкви руководству монастыря. Это был мой подарок. Мне кажется, все были в восхищении.

Ну, давайте по порядку, – с улыбкой предлагает мне Федор. – Макет церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы подворья Пюхтицкого монастыря я сделал три года назад, это не заказ, чисто моя инициатива – увидел эту церковь на старинной открытке, потом на сайте „Исчезнувшие церкви Таллинна“. Ее красота меня поразила до глубины души! Одиннадцать куполов! Эта церковь была построена в Таллинне в конце 19 века на деньги прихожан Пюхтицкого монастыря и считалась украшением столицы. Во Второй мировой войне уцелела, а в 1960 году ее разобрали, так как по этой территории должны были проложить дорогу.

Поводом задать этот вопрос стала моя неожиданная „встреча“ с Федором Шанцыным на бескрайних просторах Интернета. Попалась фотография: Шанцын дарит Пюхтицкому женскому монастырю макет церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы подворья Пюхтицкого монастыря, сделанный, естественно, им самим. Так что, новая тема, новая работа, новый макет?

А какая печальная участь у церкви Казанской иконы Божией Матери в Нарва-Йыэсуу…

Вот как раз сейчас я делаю заготовки для ее макета – катаю „бревна“.

Увидев мое удивление, Шанцын спешит добавить:

Бревна будут из бумаги. Как и прежде, мой макет будет картонный. Картон при правильной обработке, должен вам сказать, может быть долговечнее дерева. Как я катаю бревна – это мой секрет.

Федор, в одном из последних (как оказалось) интервью, которое вы дали „Нарвской Газете“, вы рассказывали, что начали делать макет улицы Пушкина в Нарве 1952 года. Архитекторами того времени планировалось, что эта улица в Нарве будет выглядеть чуть ли не как Московский проспект в Ленинграде…

Планы так и остались нереализованными, и у архитекторов, и у меня, – смеется Шанцын. – То, что я успел сделать, когда работал в Нарвском музее, осталось на ул. Тиймана, в здании бывшего мебельного комбината; это мне не принадлежит.

Сделал все казармы Кренгольма, до фабрик не дошел. И эти макеты тоже собственность музея, не моя. А вообще, Нарва – это Клондайк, делай и делай! Когда приступил к макетами зданий Кренгольма, сделал для себя открытие: сам Кренгольм не менее интересен, чем Нарва.

Теперь подходим к вопросу – новая работа есть?

Начинаю искать, но уже сейчас почувствовал: что бы там ни говорили о востребованности специалистов, есть все же возрастной потолок… Но уверен, что работу найду – только обязательно по душе. До 1 ноября стоял на учете в Кассе по безработице. От Кассы получил возможность два года учиться в Ида-Вирумааском центре профессионального образования, осваиваю специальность электрика. Хотя по образованию я техник-механик, электриком тоже приходилось работать, есть допуск. Но нынешнее свое двухгодичное обучение в ИВЦПО я рассматриваю как такие вот солидные курсы повышения квалификации. Наверстываю явно мною упущенное – навыки работы на компьютере, ИТ-технологии. Зато летом осуществил наконец свою давнюю мечту – получил водительскую категорию Т, то есть теперь могу водить трактор.

Федор, это-то вам зачем?!

А затем, что продолжаю мечтать – приобрести хутор и зажить хуторской жизнью. Помимо всего прочего, представляете, сколько у меня на хуторе может быть места для моих новых макетов!

А еще, пользуясь случаем, Федор обращается к читателям „Нарвской Газеты“: если у вас есть ненужные вам старые путеводители, книги по архитектуре, открытки по Ида-Вирумаа, не выбрасывайте их, пожалуйста, отдайте ему. „Многие уникальные здания не сохранились до наших дней. Но я могу их восстановить в макете. Думаю, нашим потомкам это интересно“, – говорит мастер.