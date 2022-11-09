Создатель знаменитого макета Старой Нарвы продолжает творить и мечтает о хуторе
Весной этого года имя Федора Шанцына, автора знаменитого бумажного макета Старой Нарвы, не сходило со страниц газет, как местных, так и республиканских, в связи с его увольнением из Нарвского музея. Ну, а потом, как водится, страсти улеглись, имя не позабылось, но уже не на слуху… И все же: как поживаете, мастер? - выясняла Нарвская газета.
Поводом задать этот вопрос стала моя неожиданная „встреча“ с Федором Шанцыным на бескрайних просторах Интернета. Попалась фотография: Шанцын дарит Пюхтицкому женскому монастырю макет церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы подворья Пюхтицкого монастыря, сделанный, естественно, им самим. Так что, новая тема, новая работа, новый макет?
Ну, давайте по порядку, – с улыбкой предлагает мне Федор. – Макет церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы подворья Пюхтицкого монастыря я сделал три года назад, это не заказ, чисто моя инициатива – увидел эту церковь на старинной открытке, потом на сайте „Исчезнувшие церкви Таллинна“. Ее красота меня поразила до глубины души! Одиннадцать куполов! Эта церковь была построена в Таллинне в конце 19 века на деньги прихожан Пюхтицкого монастыря и считалась украшением столицы. Во Второй мировой войне уцелела, а в 1960 году ее разобрали, так как по этой территории должны были проложить дорогу.
Сейчас в этом месте – на перекрестке Гонсиори и Реймани – стоит цветочный магазин. Когда в 2016 году начал работать над макетом, созрела идея подарить его хозяину этого здания – Пюхтицкому монастырю. Сделал макет всего за полгода – так работа увлекла. И все спорилось. А в этом году я по счастливой случайности познакомился с секретарем монастыря, провел переговоры. Короче говоря, 28 августа, в День Успения Пресвятой Богородицы, после службы и крестного хода в Пюхтицах я вручил макет церкви руководству монастыря. Это был мой подарок. Мне кажется, все были в восхищении.
И место для макета нашлось?
Насколько я понял, макет будет стоять в монастырском музее. Вообще же тема церквей – одна из моих любимых. Я сделал макеты 28 церквей, и православных, и лютеранских. Сейчас, например, в нарвской Александровской церкви стоят мои макеты церквей Нарвы. А у меня когда-то была идея создать в Нарве музей духовного наследия Ида-Вирумаа. К великому сожалению, в нашем регионе очень много церквей снесли. А были свои жемчужины и в Тойла, и в Силламяэ, Пеэтерристи, Нарва-Йыэсуу, Тапа…
А какая печальная участь у церкви Казанской иконы Божией Матери в Нарва-Йыэсуу…
Вот как раз сейчас я делаю заготовки для ее макета – катаю „бревна“.
Увидев мое удивление, Шанцын спешит добавить:
Бревна будут из бумаги. Как и прежде, мой макет будет картонный. Картон при правильной обработке, должен вам сказать, может быть долговечнее дерева. Как я катаю бревна – это мой секрет.
Федор, в одном из последних (как оказалось) интервью, которое вы дали „Нарвской Газете“, вы рассказывали, что начали делать макет улицы Пушкина в Нарве 1952 года. Архитекторами того времени планировалось, что эта улица в Нарве будет выглядеть чуть ли не как Московский проспект в Ленинграде…
Планы так и остались нереализованными, и у архитекторов, и у меня, – смеется Шанцын. – То, что я успел сделать, когда работал в Нарвском музее, осталось на ул. Тиймана, в здании бывшего мебельного комбината; это мне не принадлежит.
Сделал все казармы Кренгольма, до фабрик не дошел. И эти макеты тоже собственность музея, не моя. А вообще, Нарва – это Клондайк, делай и делай! Когда приступил к макетами зданий Кренгольма, сделал для себя открытие: сам Кренгольм не менее интересен, чем Нарва.
Теперь подходим к вопросу – новая работа есть?
Начинаю искать, но уже сейчас почувствовал: что бы там ни говорили о востребованности специалистов, есть все же возрастной потолок… Но уверен, что работу найду – только обязательно по душе. До 1 ноября стоял на учете в Кассе по безработице. От Кассы получил возможность два года учиться в Ида-Вирумааском центре профессионального образования, осваиваю специальность электрика. Хотя по образованию я техник-механик, электриком тоже приходилось работать, есть допуск. Но нынешнее свое двухгодичное обучение в ИВЦПО я рассматриваю как такие вот солидные курсы повышения квалификации. Наверстываю явно мною упущенное – навыки работы на компьютере, ИТ-технологии. Зато летом осуществил наконец свою давнюю мечту – получил водительскую категорию Т, то есть теперь могу водить трактор.
Федор, это-то вам зачем?!
А затем, что продолжаю мечтать – приобрести хутор и зажить хуторской жизнью. Помимо всего прочего, представляете, сколько у меня на хуторе может быть места для моих новых макетов!
А еще, пользуясь случаем, Федор обращается к читателям „Нарвской Газеты“: если у вас есть ненужные вам старые путеводители, книги по архитектуре, открытки по Ида-Вирумаа, не выбрасывайте их, пожалуйста, отдайте ему. „Многие уникальные здания не сохранились до наших дней. Но я могу их восстановить в макете. Думаю, нашим потомкам это интересно“, – говорит мастер.