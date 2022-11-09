Никита Андреев о карьере в России: играл с Дзюбой в связке, на сборах бегали в минус 35
Гостем подкаста „Бей беги“ на портале RusDelfi стал исполняющий обязанности главного тренера „Левадии“ Никита Андреев, который в нынешнем сезоне поработал с разными специалистами, а в конце сезона и сам встал у руля клуба.
В 40-минутном интервью уроженец Нарвы Никита Андреев рассказал об истории с тренерами в „Левадии“, о том, как играл в Испании и России. Признался, как выбирал между сборными России и Эстонии (спойлер, в Эстонию не позвали, а в российской молодежке играл вместе с Дзюбой). Ну и, конечно же, поделился своим мнением о сборной Эстонии и рассказал о дальнейших планах.
В течение нынешнего сезона таллиннская „Левадия“ сменила трех тренеров, что много даже для нескольких сезонов. Последним из них был Максим Калиниченко, который проработал в клубе 10 дней. Что произошло? „Марко Савич и Владимир Васильев ушли сами, они посчитали, что команде нужна встряска и эмоциональный всплеск для дальнейших успехов в еврокубках“, — сказал Андреев про первых тренеров, которые привели „Левадию“ к первому чемпионству спустя 14 лет. Далее клуб возглавил Иван Стойкович, который был уволен после неудачи в еврокубковой игре и в трех ключевых матчах чемпионата Эстонии. „Результаты превыше всего, и клуб посчитал, что Стойкович не справился, с тренером расстались“, — сказал Андреев о втором тренере. Потом клуб возглавил Калиниченко, который был уволен спустя 10 дней, и команду возглавил Никита Андреев.
После выступления за „Альмерию“ в испанском чемпионате Никита Андреев продолжил карьеру в России, где провел 4 года. „Всегда, когда едешь играть в клуб испанской высшей лиги, то ставишь перед собой самые высокие цели, но в силу различных проблем клуб пришлось покинуть. Поступило предложение из России, где адаптироваться мне было намного легче, думал, задержусь там надолго и буду расти как футболист, но сложилось, как сложилось“, — сказал Андреев.
В первые свои годы в „Левадии“ Андреев был на виду, много забивал, результатом этого стал вызов в молодежную сборную России до 19 лет (помочь с эстонским гражданством уроженцу Ида-Вирумаа никто не спешил): „Я съездил сначала просмотровый сбор, а потом участвовал во всех отборочных матчах и финальной части чемпионата Европы до 19 лет“. На том чемпионате Европы молодёжная сборная России заняла последнее место в группе и оказалась за бортом плей-офф. „В то время я играл в одной команде с Дзюбой, с которым вы вместе действовали в нападении, также в той сборной играли Смольников, Мамаев, Песьяков. Было много игроков, которые сейчас выступают на высоком уровне“, — рассказал Никита о товарищах по сборной.
Никита Андреев родился в Нарве, за свою карьеру успел поиграть в различных клубах Эстонии, Испании и России. После недолгого выступления в четвёртом дивизионе Испании провёл два неполных сезона в таллинском „Легионе“. В августе 2021 года объявил о завершении карьеры игрока и стал помощником тренера в таллинском клубе „Левадия“. Всего в высшем дивизионе Эстонии сыграл 204 матча и забил 117 голов.