Многополярное расстройство. Почему Китай не поддержит Россию в войне с Украиной

Бесполезный поворот

С середины прошлого десятилетия идея некоего „поворота на восток“ прочно овладела умами российского истеблишмента. По сути, она сводилась к простой мысли: поскольку в результате аннексии Крыма отношения с Западом начали портиться, Россия должна добиваться формального или неформального альянса с Китаем и, опираясь на его растущую экономическую и военную мощь и заинтересованность в совместном противостоянии Западу, прежде всего Соединенным Штатам, сохранить возможность влияния на мировую политику.

Долгое время казалось, что перспектива такого альянса более или менее реальна. Сегодня же отношение Пекина к своему младшему стратегическому партнеру все более напоминает „чемодан без ручки“: полностью отказать Москве в политической поддержке невозможно, но она становится для Китая все более обременительной и досадной. В докладе Си Цзиньпина только что завершившемуся XX съезду КПК — важнейшем китайском доктринальном документе, нет ни слова, которое можно интерпретировать как одобрение агрессии против Украины. Угрозы применить ядерное оружие ничего кроме раздражения и беспокойства у китайского руководства не вызывают. Оно склонно снижать напряженность в отношениях с США, и не случайно. В Пекине ясно дают понять, что будущее мира должны определять две главные державы — Китай и США. А участие России в этом тандеме не предусмотрено.

И не друг, и не враг, а так …

Эти слова из известной песенки Владимира Высоцкого невольно приходят на ум, когда речь идет об отношении Китая к агрессии России в Украине. Но по порядку.