Выборы в США: кто возьмет под контроль Конгресс и ключевые решения?

Американцы полностью переизбирают Палату представителей, треть Сената, законодательные собрания и губернаторов во многих штатах.

В настоящее время обе палаты Конгресса контролируются демократами президента Джо Байдена, и, по прогнозам, республиканцы возьмут палату представителей.

Результаты этих выборов неизбежно сильно повлияют на следующие два года президентства Джо Байдена и его политику, включая противодействие российской агрессии в Украине.

Все 435 членов Палаты представителей переизбираются каждые два года. В последние два года большинство в палате имели демократы. Это типично: при избрании нового президента его партия чаще всего получает контроль над обеими палатами Конгресса.

Однако шансы демократов сохранить свое влияние в конгрессе невелики - обычно партия действующего президента промежуточные выборы проигрывает. Исключение было только в 2002 году, через год после терактов 11 сентября, когда популярность Буша-младшего была очень высокой.

Кроме того, структурное преимущество. По Конституции, в каждом избирательном округе должно проживать примерно равное число избирателей, но при этом в каждом штате должен быть хотя бы один округ (в малонаселенных штатах так и есть - например, штат Аляска представляет всего один конгрессмен). Все остальное остается на усмотрение штатов, и во многих из них это означает, что избирательные округа нарезают те, кто имеет большинство в законодательном собрании штата (иногда с правом вето у губернатора).

Эта практика (у нее есть особое название - джерримендеринг) приводит к тому, что в большинстве округов у одной из двух партий шансы абсолютны. По данным Cook Political Report, демократы гарантированно побеждают в 159 округах, а республиканцы - в 188. Еще в 29 округах вероятность победы демократов оценивается как высокая.

Чтобы набрать большинство, демократам нужно победить еще в 30 округах, при этом „неопределившихся“ округов, где результат непредсказуем, всего 35, и 10 из них по данным опросов, склоняются к республиканцам.