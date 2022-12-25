Побег из СССР. „Если бы я остался в Эстонии, я бы вскоре умер...“

Имеющий большой успех в кинотеатрах фильм „Калев“ переносит нас в лето 1990 года, когда в Советском Союзе начинается очередной сезон чемпионата по баскетболу. Дуют ветры перемен, и парням из „Калева“ приходится нелегко. В одной из сцен спортсмены расстроены тем, что им не разрешают играть за западную — даже финскую — команду. Выясняется, что граница для них закрыта, поскольку власти проявляют особую бдительность и ограничивают передвижение людей из-за сбежавших за границу музыкантов.

По сей день Лейла Миллер и Вальдо Рандпере — два самых известных беженца, перебравшихся в Стокгольм через Финляндию в 1984 году. После побега супруги долгое время боролись за свою дочь Кайсу — чтобы ребенок мог выбраться из-за железного занавеса Советского Союза и переехать в Швецию. Через два года им это удалось. Однако их отношения к тому времени разладились, и вскоре пара рассталась.

В 1990-е годы уехал из Эстонии и Тынис Мяги: он жил в Швеции с 1991 по 1993 год. Он говорил на эту тему только в однажды, в интервью EPL годовой давности. „Я жил там в так называемом лагере для беженцев в течение двух лет. Это была двухкомнатная квартира. Мне кажется, я жил хорошо“, — поделился он, добавив, что совсем там не зарабатывал. „Время от времени я где-то выступал. Но на самом деле я там ничего не делал. Я был фликтнингом — беженцем в лагере для беженцев. Шведское государство оплатило мое проживание там на некоторое время. Но, так как делать там было нечего, через полтора года я вернулся. Больше не о чем рассказывать. Разве что о том, что одна из моих дочерей, Мария, родилась в Швеции“, — добавил он.