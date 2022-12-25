Побег из СССР. „Если бы я остался в Эстонии, я бы вскоре умер...“(14)
Творческие люди, покинувшие советскую Эстонию, как правило, не жалеют о своем переезде, но многие из них хорошо помнят, как к ним относились на родине. Материал Eesti Päevaleht.
Имеющий большой успех в кинотеатрах фильм „Калев“ переносит нас в лето 1990 года, когда в Советском Союзе начинается очередной сезон чемпионата по баскетболу. Дуют ветры перемен, и парням из „Калева“ приходится нелегко. В одной из сцен спортсмены расстроены тем, что им не разрешают играть за западную — даже финскую — команду. Выясняется, что граница для них закрыта, поскольку власти проявляют особую бдительность и ограничивают передвижение людей из-за сбежавших за границу музыкантов.
По сей день Лейла Миллер и Вальдо Рандпере — два самых известных беженца, перебравшихся в Стокгольм через Финляндию в 1984 году. После побега супруги долгое время боролись за свою дочь Кайсу — чтобы ребенок мог выбраться из-за железного занавеса Советского Союза и переехать в Швецию. Через два года им это удалось. Однако их отношения к тому времени разладились, и вскоре пара рассталась.
„Я абсолютно не жалею о том, что уехал, — подчеркнул Рандпере в интервью Eesti Päevaleht. — На мой взгляд, самой большой ошибкой Советского Союза было то, что он не позволил тем, кто хотел уехать, сделать это. Я воспользовался случаем, чтобы сделать ноги“.