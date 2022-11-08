Правда ли, что Дональд Трамп пообещал Илону Маску скоро вернуться в Twitter?
В 20-х числах октября СМИ обошло заявление 45-го президента США, в котором тот поздравил предпринимателя с покупкой Twitter и заявил, что его аккаунт в Twitter будет разблокирован 31 октября. Мы проверили, писал ли такое Дональд Трамп.
28 октября 2022 года ТАСС передал новость следующего содержания: „Бывший президент США, республиканец Дональд Трамп поздравил предпринимателя Илона Маска с покупкой компании Twitter и заявил, что его аккаунт в соцсети будет восстановлен в понедельник, 31 октября. Соответствующее заявление в четверг распространила пресс-служба Трампа.
„Поздравляю Илона Маска с приобретением Twitter, — говорится в документе. — Мне сообщили, что моя учётная запись будет восстановлена в понедельник — посмотрим“. В четверг Маск закрыл сделку по приобретению Twitter и возглавил компанию. Сумма сделки составила $44 млрд“.
Об этом написали также Lenta.ru, НТВ, „Прайм», Life.ru, Ren.tv, „Газета.ru» и многие другие издания, в том числе зарубежные.
8 января 2021 года социальная сеть Twitter навсегда заблокировала аккаунт тогда ещё действующего президента Дональда Трампа „из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию“. К такому решению соцсеть пришла после беспорядков, которые устроили сторонники проигравшего выборы Трампа 6 января в здании Капитолия.
В апреле 2022 года, на фоне сообщений о предстоящей покупке Twitter сторонником свободы слова Илоном Маском, Трамп заявил, что не вернётся в соцсеть даже в случае разблокировки его аккаунта и будет пользоваться основанной им самим социальной сетью Truth Social. Поэтому, когда в конце октября сделка с участием Маска состоялась, заявление экс-президента вызвало большой ажиотаж. Одним из первых заявление Трампа в своём твиттере распространил правый активист Динеш Д'Соуза, получив большое количество ретвитов:
Однако в тот же день директор Truth Social и бывший член палаты представителей от Республиканской партии Девин Нуньес сообщил на своей странице, что пресс-релиз — не более чем фейковая новость. В издании The Daily Beast обратили внимание на оформление заявления Трампа — для почерка 45-го президента нехарактерно использование тире (он использует запятые), зато в эмоциональных постах он активно пользуется капитализацией слов, чего здесь не наблюдалось. Вот только это субъективный довод, в отличие от реакции самого Дональда Трампа. На следующий день, 28 октября, в эксклюзивном интервью Fox News Digital он сказал: „Мне нравится Илон, и я желаю ему удачи. Надеюсь, у него всё получится“. И тут же добавил: „Я остаюсь на платформе Truth. Она мне нравится больше, мне нравится, как это работает, мне нравится Илон, но я остаюсь на Truth“.
Таким образом, экс-президент США, вопреки распространившейся новости, не спешит обратно в Twitter. Более того, 2 ноября сам Илон Маск опубликовал твит, в котором заявил, что „соцсеть не позволит никому, кто был забанен за нарушение правил Twitter, вернуться на платформу, пока не будет разработана чёткая процедура, что займёт ещё как минимум несколько недель“.
Итог: Фейк