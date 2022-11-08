Правда ли, что Дональд Трамп пообещал Илону Маску скоро вернуться в Twitter?

28 октября 2022 года ТАСС передал новость следующего содержания: „Бывший президент США, республиканец Дональд Трамп поздравил предпринимателя Илона Маска с покупкой компании Twitter и заявил, что его аккаунт в соцсети будет восстановлен в понедельник, 31 октября. Соответствующее заявление в четверг распространила пресс-служба Трампа. „Поздравляю Илона Маска с приобретением Twitter, — говорится в документе. — Мне сообщили, что моя учётная запись будет восстановлена в понедельник — посмотрим“. В четверг Маск закрыл сделку по приобретению Twitter и возглавил компанию. Сумма сделки составила $44 млрд“. Об этом написали также Lenta.ru , НТВ , „ Прайм », Life.ru , Ren.tv , „ Газета.ru » и многие другие издания, в том числе зарубежные .

В апреле 2022 года, на фоне сообщений о предстоящей покупке Twitter сторонником свободы слова Илоном Маском, Трамп заявил , что не вернётся в соцсеть даже в случае разблокировки его аккаунта и будет пользоваться основанной им самим социальной сетью Truth Social. Поэтому, когда в конце октября сделка с участием Маска состоялась , заявление экс-президента вызвало большой ажиотаж. Одним из первых заявление Трампа в своём твиттере распространил правый активист Динеш Д'Соуза, получив большое количество ретвитов:

Однако в тот же день директор Truth Social и бывший член палаты представителей от Республиканской партии Девин Нуньес сообщил на своей странице, что пресс-релиз — не более чем фейковая новость. В издании The Daily Beast обратили внимание на оформление заявления Трампа — для почерка 45-го президента нехарактерно использование тире (он использует запятые), зато в эмоциональных постах он активно пользуется капитализацией слов, чего здесь не наблюдалось. Вот только это субъективный довод, в отличие от реакции самого Дональда Трампа. На следующий день, 28 октября, в эксклюзивном интервью Fox News Digital он сказал: „Мне нравится Илон, и я желаю ему удачи. Надеюсь, у него всё получится“. И тут же добавил: „Я остаюсь на платформе Truth. Она мне нравится больше, мне нравится, как это работает, мне нравится Илон, но я остаюсь на Truth“.