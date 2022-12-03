Как владелец эстонского цирка времен первой республики сенегальцев обманул
Эстонский делец обманывал чернокожих сенегальцев, заставлял их бесплатно работать в Эстонии, а с наступлением холодов и вовсе оставил без крыши над головой.
В начале сентября 1938 года эстонскую границу пересекли четверо мужчин. Приезд темнокожих цирковых артистов из далекого Сенегала привлек широкое внимание общественности, и вся пресса только и делала, что писала о „черных людях“. Они „выступают со своими песнями, танцами и играми почти во всех городах Эстонии“, — писала газета Uus Eesti в середине сентября. За пару недель циркачи проехали от Таллинна до Валга, и везде их выступления собирали полные залы.
Безработные моряки в одночасье превратились в артистов
В Эстонию мужчины попали случайно. Моряки по призванию, они служили во французском флоте, затем ходили по южным морям, пока, наконец, не остались без работы, оказавшись в Гаврском порту. 34-летний Жан Моктар-Соу рассказал эстонской прессе, что во время поисков работы в порту Гавра в начале осени встретил эстонца Эдуарда Куста. Последний представился богатым директором большого цирка и сказал, что ищет четырех чернокожих людей для исполнения африканских танцев и представления африканской жизни.