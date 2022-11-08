Лучшие футболисты Англии будут использовать эстонское изобретение
Лучшие футболисты Англии начнут использовать умные стельки, разработанные в Эстонии.
Компания Krakul завершила подготовку к производству прототипа умной электронной стельки, которая помогает предотвращать травмы у спортсменов. Стельки только что успешно прошли испытания в футбольном центре в Катаре, а британский футбольный клуб „Лидс“, играющий в английской премьер-лиге, планирует начать использовать стельки в конце года.
По словам генерального директора Krakul Ааре Арунийду, главная проблема заключалась в том, чтобы обеспечить надежность электроники в таких сложных условиях. „Футболисты буквально топают по плате, это очень сложная среда для электроники. Кроме того, электроника не должна мешать спортсмену, она должна быть очень маленькой и эргономичной. Мы боролись с этими проблемами в течение нескольких лет и теперь нашли решение с третьим прототипом, который выдержал испытания в реальных условиях“, — пояснил Аруниит.
Клиент Krakul — компания SportScientia. По словам генерального директора и основателя компании Питера Лазоу, их умные стельки делают высококачественный сбор биомеханических данных, доступных для физиотерапевтов, медицинских и спортивных специалистов. „Впервые в мире такая технология используется за пределами высокотехнологичных лабораторий университетов и научно-исследовательских институтов“.
По словам Лазоу, до начала сотрудничества с эстонской компанией, они не могли найти подходящего партнера по исследованиям и разработкам, который был бы на том же уровне, что и Krakul, и помог бы реализовать их идеи. „Теперь, после нескольких лет работы и нескольких изменений дизайна, тестирования и проверок, мы достигли стадии производства с помощью Krakul и Devtailor“. Эстонское бюро развития информационных технологий Devtailor Software разработало веб-приложение и мобильное приложение для использования стелек.
Ультратонкая стелька имеет датчики силы, датчик ускорения, гироскоп, Bluetooth-устройство и литиевую батарею. Датчики фиксируют информацию о том, как распределяются биомеханические нагрузки на стопу во время тренировки, одинаковы ли нагрузки на обе ноги, каковы нагрузки при разных ускорениях, а также можно отслеживать изменения во время разных тренировок. Люди, отвечающие за физическую подготовку элитных клубов, следят за тренировочной и соревновательной нагрузкой профессиональных спортсменов, чтобы спортсмены стабильно находились на высшем уровне. Умная стелька помогает надежно измерять физическую нагрузку и биомеханические факторы, следить за развитием спортсмена, техникой ходьбы, физической подготовкой и таким образом предотвращать травмы.
По словам Арунийду, первые тесты проходили в Эстонии: „Нам нужно было создать подходящую среду для тестирования, поэтому мы приобрели искусственный газон для офиса. Затем бутсы тестировали эстонские футболисты, а потом бутсы тестировали в футбольном центре чемпионата мира в Катаре. Мы планируем передать продукт заказчику до конца года, чтобы английские футболисты могли начать ими пользоваться. Не исключено, что также необходимо что-то развивать дальше, в разработке новых продуктов нужно быть готовым к неожиданностям“, — добавил Аруниит.
Krakul — ведущий эстонский разработчик интернет вещей и автономных систем, выросший из проекта ESTCube-1. Krakul является партнером по дизайну с многолетним и разносторонним опытом и предлагает комплексные решения для продуктов - от идеи до прототипа, от прототипа до производства. Команда выполнила более 100 международных проектов в странах Балтии, США, Швеции, Мексике, Вьетнаме, Испании и многих других странах. Менеджер Krakul Яан Хендрик Муруметс был выбран лучшим молодым предпринимателем 2020 года. В конце 2021 года Bercman Technologies, компания, зарегистрированная на Nasdaq First North, приобрела 100% акций Krakuli. https://krakul.eu/
Devtailor Software — компания по разработке программного обеспечения и продуктов, основанная в 2015 году и специализирующаяся на создании новых цифровых услуг с использованием решений искусственного интеллекта и Интернета вещей.