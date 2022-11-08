Лучшие футболисты Англии будут использовать эстонское изобретение

Компания Krakul завершила подготовку к производству прототипа умной электронной стельки, которая помогает предотвращать травмы у спортсменов. Стельки только что успешно прошли испытания в футбольном центре в Катаре, а британский футбольный клуб „Лидс“, играющий в английской премьер-лиге, планирует начать использовать стельки в конце года.

По словам генерального директора Krakul Ааре Арунийду, главная проблема заключалась в том, чтобы обеспечить надежность электроники в таких сложных условиях. „Футболисты буквально топают по плате, это очень сложная среда для электроники. Кроме того, электроника не должна мешать спортсмену, она должна быть очень маленькой и эргономичной. Мы боролись с этими проблемами в течение нескольких лет и теперь нашли решение с третьим прототипом, который выдержал испытания в реальных условиях“, — пояснил Аруниит.

Клиент Krakul — компания SportScientia. По словам генерального директора и основателя компании Питера Лазоу, их умные стельки делают высококачественный сбор биомеханических данных, доступных для физиотерапевтов, медицинских и спортивных специалистов. „Впервые в мире такая технология используется за пределами высокотехнологичных лабораторий университетов и научно-исследовательских институтов“.

По словам Лазоу, до начала сотрудничества с эстонской компанией, они не могли найти подходящего партнера по исследованиям и разработкам, который был бы на том же уровне, что и Krakul, и помог бы реализовать их идеи. „Теперь, после нескольких лет работы и нескольких изменений дизайна, тестирования и проверок, мы достигли стадии производства с помощью Krakul и Devtailor“. Эстонское бюро развития информационных технологий Devtailor Software разработало веб-приложение и мобильное приложение для использования стелек.