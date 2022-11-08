Дикий скандал в Южной Америке. Судья удалил 10 футболистов и досрочно завершил матч

Впервые футболисты вскипели при счете 1:1 в концовке матча. Разъяренные колумбийцы Вилья и Карбонеро набросились друг на друга и получили красные карточки. Следом за ними за возмущение удалили главного тренера „Боки“ Ибарру, пишет Sport24.

В дополнительное время, на 100-й минуте, хавбек „Боки“ Варела, пытаясь пробить по мячу, попал по защитнику и получил вторую желтую.

За 3 минуты до конца встречи Алькарас из „Расинга“ забил мяч, который окажется победным, побежал праздновать к трибуне разъяренных болельщиков соперника и снял майку. За такое празднование чуть позже он получит вторую желтую. Но самое интересное случится до этого.

Пребывая в бешенстве от наглости Алькараса, игроки „Боки“ набросились на него. Завязалась потасовка, итогом которой стали 3 красные для футболистов „Хуниорс“ и одна для игрока „Расинга“.

У „Хуниорс“ осталось всего шесть футболистов на поле. Недовольный этим фактом Бенедетто пошел ругаться с арбитром и тоже получил красную. Сразу после этого прозвучал финальный свисток, поскольку у „Боки“ не хватало футболистов для продолжения игры.

Некоторым болельщикам могло показаться, что судья просто обезумел. Но поверьте, винить в этом скандале следует скорее разъяренных футболистов. Комментатор и знаток южноамериканского футбола Владимир Стогниенко не даст соврать:

„В Аргентине любой официальный турнир не может быть неважным. Если есть кубок, то забрать его — престижно и почетно. Плюс „Расинг“ очень обидно отдал золото чемпионата „Боке“, так что настроен выиграть хоть что-то. В общем, нейтральное поле в 800 км от Буэнос –Айреса (город Сан Луис), переполненный стадион, футболисты носятся и со страшной силой бьют по ногам друг другу и иногда по мячу.

Никогда я подобных матчей не комментировал. Возможно, что-то такое видел в качестве зрителя, но так сразу и не вспомню“, — написал комментатор в своем телеграм-канале.

Из-за такого беспрецедентного финала в Аргентине разгорелся громкий скандал. Но футбольные власти пока официально не отреагировали на произошедшее: сейчас они раздумывают о том, нужно ли дополнительно наказывать „Боку“ за вспыльчивых футболистов.

Что же касается главного судьи матча, то у него точно все будет хорошо. Совсем скоро Факундо отправится работать на чемпионат мира в Катаре. Кажется, у Валентина Иванова, показавшего 16 карточек в 1/8 финала ЧМ-2006, нашелся достойный приемник.

В Южной Америке массовые удаления случаются регулярно. В 2020 году судья Фернандо Рапальини показал 8 красных карточек после массовой драки в матче „Гремио“ — „Интернасьонал“ в Кубке Либертадорес. А в 2018-м арбитр досрочно остановил встречу первого дивизиона чемпионата Бразилии между „Виторией“ и „Баией“, удалив в сумме девятерых футболистов.