ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (257-й день) | СМИ: Турция не пропустила в Черное море корабли российского Тихоокеанского флота. В Россию незаконно вывезли более 6000 украинских детей

Институт изучения войны (ISW) фиксирует смену риторики Кремля, касающуюся возможности применения ядерного оружия, а именно - ее деэскалацию, снижение градуса угроз. Военные аналитики объясняют это тем, что высшее военное командование РФ и в руководстве страны, вероятно, в определенной степени осознают, какие огромные затраты при незначительном оперативном выигрыше понесет Россия в случае применения ядерного оружия против Украины или НАТО. Возможно, это также связано с намерением Кремля снизить градус напряженности в отношениях с США и их союзниками, говорится в очередной сводке ISW. По оценке экспертов, применение Россией ядерного оружия в Украине остается маловероятным.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан последние месяцы имел конфиденциальные контакты с помощником президента России Юрием Ушаковым и секретарем российского Совбеза Николаем Патрушевым о недопустимости использования ядерного оружия и дальнейшей эскалации конфликта в Украине, сообщила газетаThe Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на представителей Белого дома и союзных стран. Как отмечает издание, цель контактов состояла в том, чтобы избежать риска эскалации и сохранить каналы связи, а не обсуждать урегулирование в Украине. WSJ не уточнила, когда именно имели место контакты и сколько их было. Кремль не ответил на запрос издания. „Люди говорят о многом“, - прокомментировала информацию о контактах Салливана с российскими высокопоставленными чиновниками пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон, отказавшись от дальнейших комментариев.

В шести областях Украины в ночь на 7 ноября объявлялась воздушная тревога . Сигнал тревоги звучал в Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской областях, а также в подконтрольной Украине части Запорожской области. Однако затем власти дали отбой тревоге, сообщает РБК.

Более 4,5 миллиона человек остаются без электричества в Украине, наибольшее их число - в Киеве и Киевской области , заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 6 ноября. Зеленский не исключил возможного повторения массированных ударов по украинской инфраструктуре, прежде всего энергетической. „В том числе и для этого России понадобились иранские ракеты. Готовимся отвечать“, - сказал он.

Как сообщила Русская служба BBC, Турция не пропустила через Босфор в Черное море корабли российского Тихоокеанского флота , дожидавшиеся разрешения с начала февраля. Анкара так и не позволила им это сделать, сейчас они возвращаются во Владивосток, сообщается в Telegram. Российские военные корабли, в том числе ракетный крейсер „Варяг“ и большой противолодочный корабль „Адмирал Трибуц“, были замечены шипспоттерами 6 ноября в Сингапурском проливе, указывается далее. „Ожидали 9 месяцев. Устали, ремонтироваться было негде, экипажи одичали“, - цитирует BBC руководителя мониторинговой группы Института Черноморских стратегических исследований Андрея Клименко.

В Украину прибыли ЗРК NASAMS и Aspide, сообщил в Twitter министр обороны страны Алексей Резников. Он добавил, что эти системы „значительно усилят украинскую армию“ и сделают небо Украины безопаснее. Резников поблагодарил за поставки оружия Норвегию, Испанию и США.

Потери России в войне против Украины за сутки увеличились еще на 530 человек, заявил Генштаб ВСУ . В целом с начала полномасштабной войны против Украины убиты около 76 460 россиян, уничтожены 2771 танк, 5630 боевых бронированных машин, 1782 артиллерийские системы, сообщил украинский Генштаб в Facebook.

По оценкам Минобороны Великобритании, Россия не в состоянии компенсировать потери боевых самолетов в результате войны в Украине. „Потери самолетов, понесенные Россией, по всей видимости, значительно превышают ее потенциал по производству новых самолетных каркасов“, - говорится в ежедневной сводке британского оборонного ведомства. В ней отмечается, что длительное время, необходимое для подготовки квалифицированных пилотов, также ограничивает возможности Москвы по регенерации потенциала российских ВВС. Минобороны также приводит данные Украины, согласно которым Россия с начала войны потеряла уже 278 самолетов - вдвое больше, чем во время войны в Афганистане. „Мы не можем подтвердить эти данные, но по-прежнему наблюдающееся отсутствие господства России в воздухе, очевидно, усугубляется из-за плохой подготовки, потери опытных летных экипажей и повышенного риска оказания воздушной поддержки в условиях плотной ПВО противника, и ситуация, очевидно, в ближайшие месяцы не изменится“, - указывается в сводке Минобороны Великобритании.

По данным украинских властей, РФ уже договорилась с Ираном о поставках баллистических ракет. „Как именно они будут доставлены в Россию, уже не важно. Мы видим, что есть воздушное сообщение регулярное Москвы с Тегераном, также Каспийское море“, - заявил на брифинге спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он не уточнил, о каком числе ракет идет речь. „Это ракеты с дальностью 300 и 700 километров... Это новая угроза так же, как и „Shahed“, - отметил он далее.

Представители так называемой „администрации“ аннексированной Россией Херсонской области объявили о завершении „организованной эвакуации с правобережной части“. „7 ноября 2022 года из города Херсона с правобережной части Херсонской области сегодня ушел последний теплоход, который мог забрать людей, которые захотели перейти на левый берег“, - заявил „замглавы администрации“ Херсонской области Кирилл Стремоусов в видеообращении в Telegram. По его словам, дорога на правый берег Днепра с понедельника закрыта, горожанам не рекомендуется возвращаться в Херсон.

Российские силы противозаконно вывезли в РФ и на неподконтрольные Киеву украинские территории более 6000 украинских детей, заявила в эфире телеканала „Суспільне“ глава управления Секретариата уполномоченного Верховной рады по правам человека Елена Вихрь. „Фактически, это дети Украины, похищенные солдатами России и вывезенные на территорию, где не действуют законы как Украины, так и гуманности“, - заявила она. Как отметила Вихрь, в это число входят дети, родители которых подписали соглашения на так называемое оздоровление и которые не были возвращены в Украину в срок.