ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (257-й день) | СМИ: Турция не пропустила в Черное море корабли российского Тихоокеанского флота. В Россию незаконно вывезли более 6000 украинских детей
Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
Более 4,5 миллиона человек остаются без электричества в Украине, наибольшее их число - в Киеве и Киевской области, заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 6 ноября. Зеленский не исключил возможного повторения массированных ударов по украинской инфраструктуре, прежде всего энергетической. „В том числе и для этого России понадобились иранские ракеты. Готовимся отвечать“, - сказал он.
В шести областях Украины в ночь на 7 ноября объявлялась воздушная тревога. Сигнал тревоги звучал в Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской областях, а также в подконтрольной Украине части Запорожской области. Однако затем власти дали отбой тревоге, сообщает РБК.
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан последние месяцы имел конфиденциальные контакты с помощником президента России Юрием Ушаковым и секретарем российского Совбеза Николаем Патрушевым о недопустимости использования ядерного оружия и дальнейшей эскалации конфликта в Украине, сообщила газетаThe Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на представителей Белого дома и союзных стран. Как отмечает издание, цель контактов состояла в том, чтобы избежать риска эскалации и сохранить каналы связи, а не обсуждать урегулирование в Украине. WSJ не уточнила, когда именно имели место контакты и сколько их было. Кремль не ответил на запрос издания. „Люди говорят о многом“, - прокомментировала информацию о контактах Салливана с российскими высокопоставленными чиновниками пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон, отказавшись от дальнейших комментариев.
Институт изучения войны (ISW) фиксирует смену риторики Кремля, касающуюся возможности применения ядерного оружия, а именно - ее деэскалацию, снижение градуса угроз. Военные аналитики объясняют это тем, что высшее военное командование РФ и в руководстве страны, вероятно, в определенной степени осознают, какие огромные затраты при незначительном оперативном выигрыше понесет Россия в случае применения ядерного оружия против Украины или НАТО. Возможно, это также связано с намерением Кремля снизить градус напряженности в отношениях с США и их союзниками, говорится в очередной сводке ISW. По оценке экспертов, применение Россией ядерного оружия в Украине остается маловероятным.
По оценкам Минобороны Великобритании, Россия не в состоянии компенсировать потери боевых самолетов в результате войны в Украине. „Потери самолетов, понесенные Россией, по всей видимости, значительно превышают ее потенциал по производству новых самолетных каркасов“, - говорится в ежедневной сводке британского оборонного ведомства. В ней отмечается, что длительное время, необходимое для подготовки квалифицированных пилотов, также ограничивает возможности Москвы по регенерации потенциала российских ВВС. Минобороны также приводит данные Украины, согласно которым Россия с начала войны потеряла уже 278 самолетов - вдвое больше, чем во время войны в Афганистане. „Мы не можем подтвердить эти данные, но по-прежнему наблюдающееся отсутствие господства России в воздухе, очевидно, усугубляется из-за плохой подготовки, потери опытных летных экипажей и повышенного риска оказания воздушной поддержки в условиях плотной ПВО противника, и ситуация, очевидно, в ближайшие месяцы не изменится“, - указывается в сводке Минобороны Великобритании.
Потери России в войне против Украины за сутки увеличились еще на 530 человек, заявил Генштаб ВСУ. В целом с начала полномасштабной войны против Украины убиты около 76 460 россиян, уничтожены 2771 танк, 5630 боевых бронированных машин, 1782 артиллерийские системы, сообщил украинский Генштаб в Facebook.
В Украину прибыли ЗРК NASAMS и Aspide, сообщил в Twitter министр обороны страны Алексей Резников. Он добавил, что эти системы „значительно усилят украинскую армию“ и сделают небо Украины безопаснее. Резников поблагодарил за поставки оружия Норвегию, Испанию и США.
Как сообщила Русская служба BBC, Турция не пропустила через Босфор в Черное море корабли российского Тихоокеанского флота, дожидавшиеся разрешения с начала февраля. Анкара так и не позволила им это сделать, сейчас они возвращаются во Владивосток, сообщается в Telegram. Российские военные корабли, в том числе ракетный крейсер „Варяг“ и большой противолодочный корабль „Адмирал Трибуц“, были замечены шипспоттерами 6 ноября в Сингапурском проливе, указывается далее. „Ожидали 9 месяцев. Устали, ремонтироваться было негде, экипажи одичали“, - цитирует BBC руководителя мониторинговой группы Института Черноморских стратегических исследований Андрея Клименко.
По данным украинских властей, РФ уже договорилась с Ираном о поставках баллистических ракет. „Как именно они будут доставлены в Россию, уже не важно. Мы видим, что есть воздушное сообщение регулярное Москвы с Тегераном, также Каспийское море“, - заявил на брифинге спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он не уточнил, о каком числе ракет идет речь. „Это ракеты с дальностью 300 и 700 километров... Это новая угроза так же, как и „Shahed“, - отметил он далее.
Представители так называемой „администрации“ аннексированной Россией Херсонской области объявили о завершении „организованной эвакуации с правобережной части“. „7 ноября 2022 года из города Херсона с правобережной части Херсонской области сегодня ушел последний теплоход, который мог забрать людей, которые захотели перейти на левый берег“, - заявил „замглавы администрации“ Херсонской области Кирилл Стремоусов в видеообращении в Telegram. По его словам, дорога на правый берег Днепра с понедельника закрыта, горожанам не рекомендуется возвращаться в Херсон.
Российские силы противозаконно вывезли в РФ и на неподконтрольные Киеву украинские территории более 6000 украинских детей, заявила в эфире телеканала „Суспільне“ глава управления Секретариата уполномоченного Верховной рады по правам человека Елена Вихрь. „Фактически, это дети Украины, похищенные солдатами России и вывезенные на территорию, где не действуют законы как Украины, так и гуманности“, - заявила она. Как отметила Вихрь, в это число входят дети, родители которых подписали соглашения на так называемое оздоровление и которые не были возвращены в Украину в срок.
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины подтвердил национализацию нескольких стратегически важных компаний. „В собственность государства отчуждены активы стратегически важных предприятий, среди которых АО „Мотор Сич“, ЧАО „Запорожтрансформатор“, ЧАО „АвтоКрАЗ“, ПАО „Укрнефть“, ПАО „Укртатнефть“, - заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге. Решение было принято 5 ноября на заседании ставки верховного главнокомандующего под председательством президента Украины Владимира Зеленского в соответствии с законами Украины об обороне и о правовом режиме военного положения, указал он. „Изъятые активы приобрели статус военного имущества, их управление передано министерству обороны Украины. По завершении действия военного положения, согласно требованиям закона, указанные активы могут быть возвращены собственникам или будет возмещена их стоимость“, - заявил Данилов.
Из российского плена освобождены 30 украинских военнослужащих с острова Змеиный, заявил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец. По его словам, продолжаются попытки освободить остальных украинских военных. „Сегодня в стенах офиса уполномоченного по правам человека состоялось общение с родными военных с острова Змеиный, которые сейчас находятся в плену. Также на встрече присутствовали представители Координационного штаба, Государственной пограничной службы Украины и т. д.“, - написал Лубинец в Facebook.
По вечерней информации Генштаба ВСУ, за минувшие сутки российские силы нанесли 4 ракетных и 12 авиационных ударов, совершили более 14 обстрелов из реактивных систем залпового огня. „Удары российских оккупантов подверглись районам около 10 населенных пунктов Донецкой, Луганской, Днепропетровской и Херсонской областей“, - указывается в вечерней оперативной сводке в Facebook.
В ВСУ отметили, что россияне продолжают принудительно вывозить мирных жителей аннексированной Херсонской области на территорию РФ.
„По имеющейся информации, из психоневрологического дома-интерната в Днепрянах Каховского района было вывезено около сотни детей с инвалидностью. К принудительной эвакуации в Московскую область готовят детей и персонал Олешковского детского дома-интерната. Из города Каховка перемещены пациенты пансионата для пожилых людей. На территории этого заведения оккупанты разместили личный состав“, - сообщил украинский Генштаб.
В Киеве отметили, что с целью принуждения украинцев к выезду за пределы региона россияне искусственно создают неприемлемые для проживания условия, отключая электроснабжение и связь. Они также „не прекращают мародерство и ограбление местного населения и объектов инфраструктуры, продолжают вывоз материальных ресурсов, продуктов питания и средств передвижения“ в РФ.