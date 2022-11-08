МНЕНИЕ | Валерий Сайковский: Эстония бредет по политической пустыне(11)
Многое из происходящего сейчас предвещает изменения нашей политической системы. Не осталось полноценных правых, все партии занимаются социальным популизмом, при этом и полноценных левых у нас по-прежнему нет. Во внешней политике странное монолитное единство. Такой противоречивый застой очень часто предшествует серьезным изменениям в политической системе, пишет публицист Валерий Сайковский в своей колонке для RusDelfi.
Находящиеся в сложном положении партии, центристы и Isamaa, не решаются заменить неэффективных лидеров и двигаются к неминуемому политическому краху. Новый лидер соцдемов ведет себя так, будто возглавляет национально-консервативную партию и борется за звание главного патриота. Наши привычные ястребы из Isamaa оказались у него тени. Партия Eesti200 избрала нового лидера, но не очень понятно ради чего, даже список партии по слухам возглавит бывший лидер.