В Ласнамяэ увеличили число пунктов выдачи бесплатных мини-контейнеров для сбора биоотходов

„К нам обратилось несколько жителей, которые в силу занятости не могут прийти за контейнерами в управу в часы её работы. До сих пор мы находили разовые решения проблемы, но видим, что у наших жителей действительно могли бы быть дополнительные возможности. В связи с этим с сегодняшнего дня пункт выдачи работает также в доме кружков по интересам ЦК „Линдакиви“, где контейнеры можно получить по рабочим дням до 19 часов“, – сообщила старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Старейшина добавила, что по состоянию на понедельник управа раздала почти 1000 контейнеров.

Мини-контейнеры подходят для временного сбора таких кухонных отходов, как огрызки от яблок, картофельные очистки, арбузные корки и прочее до тех пор, пока всё содержимое не будет вынесено в большой контейнер для биоотходов на улице.

Ящик для сбора объемом семь литров снабжен воздухопроницаемой крышкой, которая способствует уменьшению образования лишней влаги и неприятных запахов. Контейнер можно установить на пол, на полку, на внутреннюю сторону дверцы шкафа или в ящик. В стандартный комплект для сбора биоразлагаемых отходов входит пластиковый 7-литровый контейнер для сбора биоразлагаемых отходов, рулон биоразлагаемых пакетов и информационный листок о том, как правильно сортировать биоразлагаемые отходы. Контейнер можно использовать и без пакета, но в таком случае его необходимо мыть после каждого опустошения. Контейнеры можно получить до конца ноября.

Контейнер под подпись можно получить:

• на инфостоле управы района Ласнамяэ (Палласти, 54), в часы работы районной управы;

• в доме кружков по интересам ЦК „Линдакиви“ (Калевипоя, 10) по рабочим дням с 12 до 19 часов;

• во временных помещениях социального центра Ласнамяэ (Пунане, 36) по рабочим дням с 10 до 16 часов.

При дополнительных вопросах относительно выдачи контейнеров можно обратиться к специалисту управы района Ласнамяэ Светлане Сайкиной по телефону 645 7708 либо написать на электронную почту svetlana.saikina@tallinnlv.ee .