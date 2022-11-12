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12.11.2022, 21:00

Что влияет на наше либидо? Объясняет сексолог

 
ФОТО: Shutterstock

На RusDelfi появился новый блог, его будет вести сексолог Мила Воронина, которая ответит на все те вопросы, которые вы до сих пор стеснялись задать. Первая же тема, которую раскроет Мила - что такое либидо и что на него влияет?

Что вы представляете, когда слышите слово „либидо“?

Наверное, первое что приходит в голову – это то, как часто и как сильно человек испытывает потребность к интимной близости? На самом деле либидо – это нечто гораздо большее чем просто желание секса. Давайте попробуем разобраться!

Начнём с того, как трансформировалось это понятие с течением времени. Слово „либидо“ было заимствовано из латинского языка и в прямом переводе означает „похоть“ и долгое время к нему относились весьма пренебрежительно, сравнивая либидо с чем-то необузданным, бесконтрольным, животным и срамным. Так было до тех пор, пока к этому понятию не обратил свой взор всем известный доктор Фрейд.

„Господа, не будьте столь строги. Либидо – это ведь наша естественная сексуальность, влечение, и, я не побоюсь этого слова, любовь“, - примерно так бы сказал господин Фрейд, не будь он строгим дяденькой, серьезно взирающим на нас с сохранившихся фотокарточек, так что это мой вольный перевод с фрейдового на русский.

Далее вопросами либидо стал заниматься ученик Фрейда – Юнг и уж он то не скупился и наделил это понятие огромной властью, возведя его в ранг некоей психической энергии, схожей с восточной концепцией энергии Ци, или индуистской Праной, то есть невидимой для глаз вездесущей жизненной энергией, пронизывающей всю Вселенную.

Кстати, а вы знали, что у слова либидо есть антагонист? Мортидо — это деструктивная психическая энергия, сила, ограничивающая либидо, влекущая человека к разрушению и смерти.

Давайте теперь от теоретической части перейдём к физиологической.

Вообще либидо – это незаменимый инструмент эволюции, и оно помогает нам с вами, дамы и господа млекопитающие, увеличить вероятность появления потомства.

Правят либидным балом в организме наши половые гормоны и главные герои здесь – тестостерон (отвечает за сексуальное желание), эстрадиол (придаёт чувствительность эрогенным зонам) и прогестерон (снижает либидо). Причём все эти гормоны есть и у мужчин, и у женщин. Только у мужчин преобладает тестостерон, а у женщин – эстрадиол и прогестерон.

Женское либидо качается по волнам цикла и, если в первой фазе (до овуляции) - либидо повышено, так как растёт уровень эстрадиола, то во второй фазе эстрадиола становится меньше, а содержание прогестерона растет – либидо немного грустнеет и снижается.

А вот мужское либидо, завязано на тестостероне, который утром, как правило повышен, а к вечеру снижается.

Так же есть связь уровня гормонов с возрастом. Своего максимального количества в организме мужчины тестостерон достигает примерно к 24 годам, а после 30 лет постепенно начинает снижаться. У женщин количество гормонов снижается с наступлением менопаузы.

Помимо гормонов, на сексуальное влечение влияют еще и нейромедиаторы. Самые знаменитые из них — это дофамин и окситоцин.

Помните эту приятную негу после качественно проведённого акта любви? Это окситоцин. Его ещё называют гормоном любви и привязанности, и он отвечает за всю ту бурю позитивных эмоций, которые человек испытывает во время влюблённости и на пике сексуального влечения

Ещё один нейромедиатор, который способен влиять на либидо – дофамин. Он заведует чувствами вознаграждения и удовольствия. Дофамин находится в тёплых дружеских отношениях с тестостероном, и они периодически взаимно подстёгивают друг друга к новым приключениям.

Итак, с матчастью мы закончили. А как же понять высокое ли у вас либидо или нет? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Все мы очень разные и наши потребности в интимной близости тоже. То, что одному норма другому „маловато будет“, или „а ты вообще на работу ходить успеваешь?“. Так что в силе своего либидо вы можете соревноваться только с самим собой опираясь на ощущения, в которых вам комфортно.

Но если уровень вашего либидо доставляет вам дискомфорт, не стоит к этому относится пренебрежительно. Иногда беспричинно повысившееся либидо может быть симптомом ряда заболеваний. Но чаще всего, особенно в реалиях стремительной жизни современного человека, меняется оно в сторону понижения.

На то могут быть как физиологические, так и психологические причины.

К физиологическим можно отнести неправильно подобранные медицинские препараты (антидепрессанты, контрацептивы, антигистамины), недосып и общую физическую усталость, малоподвижный образ жизни, вредные привычки, неправильное питание, избыточный вес, а также проблемы с эндокринной, сердечно-сосудистой, нервной и мочеполовой системой.

А психологические факторы, влияющие на либидо – это привитые родителями или партнёрами негативные установки в отношении секса, стресс, депрессивные состояния, страхи из-за пережитых неудачных опытов, нерешённые конфликты в паре, отсутствие навыков коммуникации между партнёрами, однообразная сексуальная жизнь и даже тот факт, что ваш партнёр перестал соответствовать вашим вкусам, например, набрал вес, или потерял в ваших глазах статусность.

Ну а что всё-таки питает и будоражит наше либидо? На этот вопрос ответ у меня есть!

Либидо любит, когда мы ведём здоровый и активный образ жизни. Во время занятий спортом организм продуцирует большое количество тестостерона. Особенно хороши командные спорта, где имеет место элемент соревновательности.

Либидо чахнет и вянет в отсутствии доверительных и душевных отношений с партнёром, так что налаживание коммуникации в паре, возможность быть услышанным и обсуждение своих фантазий и желаний – наше всё!

Интимная гимнастика – ещё один волшебный инструмент. Главное подойти к этому вопросу ответственно, тщательно изучив методику, или заниматься ей под руководством опытного тренера.

Эфирные масла… На либидо очень позитивно влияют ароматы розы, корицы, ванили, сандала, нероли, шалфея, жасмина, фенхеля и иланг-иланга

А еще, наше либидо – гурман. А вы, наверняка слышали продукты-афродизиаки. К ним относятся: морепродукты, миндаль, перец, гранат, авокадо, имбирь, ну и конечно, банан, который просто банан и шоколад, особенно если дать ему подтаять и узорно нанести на горячее обнаженное тело партнёра.

Если чувствуете, что не можете самостоятельно справится с тревогой по поводу своего либидо, не стесняйтесь обращаться за помощью к специалистам в области сексологии. При желании можно решить любую проблему!

И помните, либидо — это не просто сексуальное желание. Либидо – это лакмусовая бумажка состояния нашего физического и ментального здоровья, это умение проживать жизнь ярко, радостно в удовольствие и в наслаждении. Так что, друзья, любите друг друга во всех смыслах и пониманиях и да пребудет с вами сила Либидо!

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