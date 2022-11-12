Что влияет на наше либидо? Объясняет сексолог
Что вы представляете, когда слышите слово „либидо“?
Наверное, первое что приходит в голову – это то, как часто и как сильно человек испытывает потребность к интимной близости? На самом деле либидо – это нечто гораздо большее чем просто желание секса. Давайте попробуем разобраться!
Начнём с того, как трансформировалось это понятие с течением времени. Слово „либидо“ было заимствовано из латинского языка и в прямом переводе означает „похоть“ и долгое время к нему относились весьма пренебрежительно, сравнивая либидо с чем-то необузданным, бесконтрольным, животным и срамным. Так было до тех пор, пока к этому понятию не обратил свой взор всем известный доктор Фрейд.
„Господа, не будьте столь строги. Либидо – это ведь наша естественная сексуальность, влечение, и, я не побоюсь этого слова, любовь“, - примерно так бы сказал господин Фрейд, не будь он строгим дяденькой, серьезно взирающим на нас с сохранившихся фотокарточек, так что это мой вольный перевод с фрейдового на русский.
Далее вопросами либидо стал заниматься ученик Фрейда – Юнг и уж он то не скупился и наделил это понятие огромной властью, возведя его в ранг некоей психической энергии, схожей с восточной концепцией энергии Ци, или индуистской Праной, то есть невидимой для глаз вездесущей жизненной энергией, пронизывающей всю Вселенную.
Кстати, а вы знали, что у слова либидо есть антагонист? Мортидо — это деструктивная психическая энергия, сила, ограничивающая либидо, влекущая человека к разрушению и смерти.
Давайте теперь от теоретической части перейдём к физиологической.
Вообще либидо – это незаменимый инструмент эволюции, и оно помогает нам с вами, дамы и господа млекопитающие, увеличить вероятность появления потомства.
Правят либидным балом в организме наши половые гормоны и главные герои здесь – тестостерон (отвечает за сексуальное желание), эстрадиол (придаёт чувствительность эрогенным зонам) и прогестерон (снижает либидо). Причём все эти гормоны есть и у мужчин, и у женщин. Только у мужчин преобладает тестостерон, а у женщин – эстрадиол и прогестерон.
Женское либидо качается по волнам цикла и, если в первой фазе (до овуляции) - либидо повышено, так как растёт уровень эстрадиола, то во второй фазе эстрадиола становится меньше, а содержание прогестерона растет – либидо немного грустнеет и снижается.
А вот мужское либидо, завязано на тестостероне, который утром, как правило повышен, а к вечеру снижается.
Так же есть связь уровня гормонов с возрастом. Своего максимального количества в организме мужчины тестостерон достигает примерно к 24 годам, а после 30 лет постепенно начинает снижаться. У женщин количество гормонов снижается с наступлением менопаузы.
Помимо гормонов, на сексуальное влечение влияют еще и нейромедиаторы. Самые знаменитые из них — это дофамин и окситоцин.
Помните эту приятную негу после качественно проведённого акта любви? Это окситоцин. Его ещё называют гормоном любви и привязанности, и он отвечает за всю ту бурю позитивных эмоций, которые человек испытывает во время влюблённости и на пике сексуального влечения
Ещё один нейромедиатор, который способен влиять на либидо – дофамин. Он заведует чувствами вознаграждения и удовольствия. Дофамин находится в тёплых дружеских отношениях с тестостероном, и они периодически взаимно подстёгивают друг друга к новым приключениям.
Итак, с матчастью мы закончили. А как же понять высокое ли у вас либидо или нет? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Все мы очень разные и наши потребности в интимной близости тоже. То, что одному норма другому „маловато будет“, или „а ты вообще на работу ходить успеваешь?“. Так что в силе своего либидо вы можете соревноваться только с самим собой опираясь на ощущения, в которых вам комфортно.
Но если уровень вашего либидо доставляет вам дискомфорт, не стоит к этому относится пренебрежительно. Иногда беспричинно повысившееся либидо может быть симптомом ряда заболеваний. Но чаще всего, особенно в реалиях стремительной жизни современного человека, меняется оно в сторону понижения.
На то могут быть как физиологические, так и психологические причины.
К физиологическим можно отнести неправильно подобранные медицинские препараты (антидепрессанты, контрацептивы, антигистамины), недосып и общую физическую усталость, малоподвижный образ жизни, вредные привычки, неправильное питание, избыточный вес, а также проблемы с эндокринной, сердечно-сосудистой, нервной и мочеполовой системой.
А психологические факторы, влияющие на либидо – это привитые родителями или партнёрами негативные установки в отношении секса, стресс, депрессивные состояния, страхи из-за пережитых неудачных опытов, нерешённые конфликты в паре, отсутствие навыков коммуникации между партнёрами, однообразная сексуальная жизнь и даже тот факт, что ваш партнёр перестал соответствовать вашим вкусам, например, набрал вес, или потерял в ваших глазах статусность.
Ну а что всё-таки питает и будоражит наше либидо? На этот вопрос ответ у меня есть!
Либидо любит, когда мы ведём здоровый и активный образ жизни. Во время занятий спортом организм продуцирует большое количество тестостерона. Особенно хороши командные спорта, где имеет место элемент соревновательности.
Либидо чахнет и вянет в отсутствии доверительных и душевных отношений с партнёром, так что налаживание коммуникации в паре, возможность быть услышанным и обсуждение своих фантазий и желаний – наше всё!
Интимная гимнастика – ещё один волшебный инструмент. Главное подойти к этому вопросу ответственно, тщательно изучив методику, или заниматься ей под руководством опытного тренера.
Эфирные масла… На либидо очень позитивно влияют ароматы розы, корицы, ванили, сандала, нероли, шалфея, жасмина, фенхеля и иланг-иланга
А еще, наше либидо – гурман. А вы, наверняка слышали продукты-афродизиаки. К ним относятся: морепродукты, миндаль, перец, гранат, авокадо, имбирь, ну и конечно, банан, который просто банан и шоколад, особенно если дать ему подтаять и узорно нанести на горячее обнаженное тело партнёра.
Если чувствуете, что не можете самостоятельно справится с тревогой по поводу своего либидо, не стесняйтесь обращаться за помощью к специалистам в области сексологии. При желании можно решить любую проблему!
И помните, либидо — это не просто сексуальное желание. Либидо – это лакмусовая бумажка состояния нашего физического и ментального здоровья, это умение проживать жизнь ярко, радостно в удовольствие и в наслаждении. Так что, друзья, любите друг друга во всех смыслах и пониманиях и да пребудет с вами сила Либидо!
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