Что влияет на наше либидо? Объясняет сексолог

Правят либидным балом в организме наши половые гормоны и главные герои здесь – тестостерон (отвечает за сексуальное желание), эстрадиол (придаёт чувствительность эрогенным зонам) и прогестерон (снижает либидо). Причём все эти гормоны есть и у мужчин, и у женщин. Только у мужчин преобладает тестостерон, а у женщин – эстрадиол и прогестерон.

Вообще либидо – это незаменимый инструмент эволюции, и оно помогает нам с вами, дамы и господа млекопитающие, увеличить вероятность появления потомства.

Кстати, а вы знали, что у слова либидо есть антагонист? Мортидо — это деструктивная психическая энергия, сила, ограничивающая либидо, влекущая человека к разрушению и смерти.

Далее вопросами либидо стал заниматься ученик Фрейда – Юнг и уж он то не скупился и наделил это понятие огромной властью, возведя его в ранг некоей психической энергии, схожей с восточной концепцией энергии Ци, или индуистской Праной, то есть невидимой для глаз вездесущей жизненной энергией, пронизывающей всю Вселенную.

„Господа, не будьте столь строги. Либидо – это ведь наша естественная сексуальность, влечение, и, я не побоюсь этого слова, любовь“, - примерно так бы сказал господин Фрейд, не будь он строгим дяденькой, серьезно взирающим на нас с сохранившихся фотокарточек, так что это мой вольный перевод с фрейдового на русский.

Начнём с того, как трансформировалось это понятие с течением времени. Слово „либидо“ было заимствовано из латинского языка и в прямом переводе означает „похоть“ и долгое время к нему относились весьма пренебрежительно, сравнивая либидо с чем-то необузданным, бесконтрольным, животным и срамным. Так было до тех пор, пока к этому понятию не обратил свой взор всем известный доктор Фрейд.

Наверное, первое что приходит в голову – это то, как часто и как сильно человек испытывает потребность к интимной близости? На самом деле либидо – это нечто гораздо большее чем просто желание секса. Давайте попробуем разобраться!

Женское либидо качается по волнам цикла и, если в первой фазе (до овуляции) - либидо повышено, так как растёт уровень эстрадиола, то во второй фазе эстрадиола становится меньше, а содержание прогестерона растет – либидо немного грустнеет и снижается.

А вот мужское либидо, завязано на тестостероне, который утром, как правило повышен, а к вечеру снижается.

Так же есть связь уровня гормонов с возрастом. Своего максимального количества в организме мужчины тестостерон достигает примерно к 24 годам, а после 30 лет постепенно начинает снижаться. У женщин количество гормонов снижается с наступлением менопаузы.

Помимо гормонов, на сексуальное влечение влияют еще и нейромедиаторы. Самые знаменитые из них — это дофамин и окситоцин.

Помните эту приятную негу после качественно проведённого акта любви? Это окситоцин. Его ещё называют гормоном любви и привязанности, и он отвечает за всю ту бурю позитивных эмоций, которые человек испытывает во время влюблённости и на пике сексуального влечения

Ещё один нейромедиатор, который способен влиять на либидо – дофамин. Он заведует чувствами вознаграждения и удовольствия. Дофамин находится в тёплых дружеских отношениях с тестостероном, и они периодически взаимно подстёгивают друг друга к новым приключениям.

Итак, с матчастью мы закончили. А как же понять высокое ли у вас либидо или нет? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Все мы очень разные и наши потребности в интимной близости тоже. То, что одному норма другому „маловато будет“, или „а ты вообще на работу ходить успеваешь?“. Так что в силе своего либидо вы можете соревноваться только с самим собой опираясь на ощущения, в которых вам комфортно.

Но если уровень вашего либидо доставляет вам дискомфорт, не стоит к этому относится пренебрежительно. Иногда беспричинно повысившееся либидо может быть симптомом ряда заболеваний. Но чаще всего, особенно в реалиях стремительной жизни современного человека, меняется оно в сторону понижения.