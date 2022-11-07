Женская сборная Эстонии выиграла домашний этап Мирового тура по кёрлингу

Женская сборная Эстонии по ходу турнира одержала пять побед и потерпела два поражения. В полуфинале женская сборная Эстонии обыграла женскую сборную Норвегии „Team Rørvik“ со счетом 9:5. В финале девушки встретились со сборной Германии, которую обыграли со счетом 5:4. Женская сборная Эстонии также обыграла в своей группе своих будущих соперниц по дивизиону B чемпионата Европы, женскую сборную Чехии со счетом 7:4. По словам капитана женской сборной Мари Калдвеэ, второй день турнира был сложным, эстонская сборная проиграла Швейцарии и Норвегии. „Незначительные потери немного вывели нас из равновесия. Тем не менее мы смогли показать свой уровень в плей-офф, и после победы над Италией сохранили набранный темп“, — прокомментировал Калдвеэ.

Однозначным фаворитом турнира была женская сборная Италии, соперник женской сборной Эстонии в четвертьфинале. Женская сборная Италии входит в десятку сильнейших в Европе и на предстоящем чемпионате Европы сыграет в дивизионе А. Женскую сборную Италии возглавляет Стефания Константини, у которой есть золотая олимпийская медаль 2022 года в смешанном парном кёрлинге.



Всего на внутреннем этапе МТ соревновались 15 команд из 10 стран Европы, для некоторых из них это были последние международные соревнования перед чемпионатом Европы по кёрлингу, который стартует в этом месяце.



Калдвеэ добавила, что это был последний турнир для женской сборной перед чемпионатом Европы. „Конечно, мы рады показать свой уровень и выиграть турнир перед ЧЕ. У меня была очень хорошая команда, вместе мы выходили из самых сложных ситуаций, мы использовали наши навыки и слаженную командную работу“, — добавил она.



Женская сборная Эстонии готовится к предстоящему чемпионату Европы под руководством топ-тренера Дерека Брауна из Шотландии. В состав женской сборной Эстонии по кёрлингу входят Мари Калдвеэ (капитан), Лийса Турман, Керли Лайдсалу и Эрика Тувике.



Чемпионат Европы по кёрлингу стартует 18 ноября в шведском городе Эстерсунд, а 26 ноября будут объявлены лучшие европейские команды в мужском и женском кёрлинге. Эстонию будут представлять женская сборная Мари Калдвеэ и мужская сборная Эдуарда Вельтсмана, обе команды в этом году соревнуются в дивизионе B.