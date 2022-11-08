08.11.2022, 08:05
Российский телеканал RT закупает 30 камер GoPro вместе с креплением на оружие(11)
ФОТО: Запрос предложения RT
Второго ноября телеканал RT оформил заявку на покупку камер GoPro HERO10. К ним же заказаны системы рельсового крепления – планки Пикатинни. Поставки ожидают получить не позднее 12 декабря.
Напомним, что согласно Женевской конвенции, журналисты, выполняющие свою работу в зонах вооруженных конфликтов, являются гражданскими лицами. Но ровно до тех пор, пока не принимают непосредственное участие в боевых действиях. С этого момента они теряют свою неприкосновенность и становятся законными мишенями.