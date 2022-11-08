За рубежом
08.11.2022, 08:05

Российский телеканал RT закупает 30 камер GoPro вместе с креплением на оружие

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Запрос предложения RT
Запрос предложения RT
ФОТО: Запрос предложения RT

Второго ноября телеканал RT оформил заявку на покупку камер GoPro HERO10. К ним же заказаны системы рельсового крепления – планки Пикатинни. Поставки ожидают получить не позднее 12 декабря.

Напомним, что согласно Женевской конвенции, журналисты, выполняющие свою работу в зонах вооруженных конфликтов, являются гражданскими лицами. Но ровно до тех пор, пока не принимают непосредственное участие в боевых действиях. С этого момента они теряют свою неприкосновенность и становятся законными мишенями.

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