07.11.2022, 13:26
Почти синхронисты: Леванди и Шкулета-Громова привезли из Риги по серебряной медали
ФОТО: | Delfi Meedia
В Риге на этих выходных прошли международные соревнования по фигурному катанию „Volvo Open Cup-2022“. Представители Эстонии - Арлет Леванди и Кристина Шкулета-Громова привезли из Латвии по серебряной медали.
Победителем Volvo Open Cup-2022 среди мужчин стал представитель Польши Владимир Самойлов (220,17). На вторую ступеньку пьедестала поднялся Арлет Леванди (206,66). Третьим стал украинец Кирилл Марсак (194,05).
Среди женщин сильнейшей оказалась финка Янна Юркинен (178,82), второе место у представительницы Эстонии Кристины Шкулеты-Громовой (163.88), на третьем месте снова представительница Финляндии - Эмми Пелтонен (160.87). Еще одна представительница Эстонии Герли Линнамяэ заняла девятое место (142.90).