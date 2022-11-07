Правда ли украинские дети исполняли со сцены гимн люфтваффе?

Первая запись с видео и упоминанием люфтваффе появилась 22 сентября в Telegram-канале „УралДейли-РеZерV». Затем видео опубликовал 23 сентября Telegram-канал „Украинский формат» и набрал 634 900 просмотров. После этого видео с соответствующими комментариями разошлось по соцсетям — его можно найти во „ВКонтакте», LiveJournal, на сайте у известного своей поддержкой вторжения в Украину блогера Юрия Подоляки и на YouTube.

Само по себе видео правдиво: это фрагмент из выступления хора украинских детей на фестивале в Бергедорфе (одном из районов Гамбурга). На сцене — танцевальный ансамбль „Пролiсок“ из украинского города Дубно Ровненской области. Отчёт о приезде детей из Украины в Германию есть и в фейсбуке мероприятия.

Главный вопрос — какую именно песню поют дети со сцены. Солист детского ансамбля исполняет первые строки на украинском языке, затем продолжает по-немецки. Эта мелодия часто встречается в российском сегменте YouTube именно как „неофициальный гимн люфтваффе“. Причём так её называют довольно давно — как, например, на этой записи 2012 года, где песня наложена на видеоряд с немецкой авиацией. За пределами России такую атрибуцию найти не удалось.

В начале ролика рассказывается, что изначально это древняя бретонская песня, переозвученная в 1939 году на немецкий язык и ставшая неофициальным гимном пилотов люфтваффе. Но здесь есть несколько ошибок.

Песня и правда появилась во французской провинции Бретань, но древней её назвать сложно. Её сочинили в 1929 году, в последний день сбора урожая, два подростка — Жан Бернар и Жан-Мари Прима. История создания и распространения песни, получившей название Son ar chistr (на бретонском „Песня сидра“), хорошо изучена, так как за прошедшие годы она стала культурным достоянием Бретани.