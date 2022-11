Правда ли украинские дети исполняли со сцены гимн люфтваффе?

В дальнейшем песню переводили на множество языков. Ещё один известный вариант слов на эту мелодию принадлежит группе из ГДР Oktoberklub, и это редкий случай, когда бретонскую музыку сопровождает политизированный текст про рабочую солидарность. А в 1990-х годах мелодию снова возродила немецкая группа Scooter в композиции How Much Is The Fish?, сделав её мировым суперхитом.