Meta планирует провести самое масштабное сокращение сотрудников за всю историю компании

Издание пишет, что сотрудникам Meta объявят о грядущих массовых увольнениях 9 ноября. Как утверждают собеседники газеты, руководство компании уже попросило сотрудников отменить несущественные поездки.

В июне Цукерберг предположил, что в компании работает „куча людей, которых здесь не должно быть“. По данным на конец сентября, в Meta работали более 87 тысяч человек.