07.11.2022, 13:20
Meta планирует провести самое масштабное сокращение сотрудников за всю историю компании
Издание пишет, что сотрудникам Meta объявят о грядущих массовых увольнениях 9 ноября. Как утверждают собеседники газеты, руководство компании уже попросило сотрудников отменить несущественные поездки.
Представитель Meta отказался от комментариев, сославшись на недавнее заявление главы компании Марка Цукерберга, что Meta намерена сосредоточить инвестиции „на небольшом количестве высокоприоритетных областей роста“.
В июне Цукерберг предположил, что в компании работает „куча людей, которых здесь не должно быть“. По данным на конец сентября, в Meta работали более 87 тысяч человек.