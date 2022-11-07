07.11.2022, 13:26
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: повторение финала и противостояние „ПСЖ“ с „Баварией“
ФОТО: | Pascal Muller/freshfocus
В понедельник, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. 16 клубов, которые заняли первые и вторые места на групповом этапе, узнали своих соперников.
Сегодня в Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.
„Айнтрахт“ - „Наполи“
„Боруссия Дортмунд“ - „Челси“
„Брюгге“ - „Бенфика“
„Интер“ - „Порту“
„Милан“ - „Тоттенхэм“
„РБ Лейпциг“ - „Манчестер Сити“
Первые матчи пройдут 14/15 и 21/22 февраля, а ответные – 7/8 и 14/15 марта 2023 года. Жеребьевка четвертьфиналов, полуфиналов и финала пройдет 17 марта.
Финал Лиги чемпионов состоится 10 июня 2023 года на „Олимпийском стадионе Ататюрка“ в Стамбуле, где в 2005 году „Ливерпуль“ устроил великий камбэк против „Милана“.