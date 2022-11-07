Эксперт: жители Эстонии могли бы подумать над тем, чтобы продать свои автомобили(34)
Жители Эстонии хотят жить в принадлежащей им квартире или доме. Точно так же предкризисные годы избаловали нас и в плане транспортных средств - у половины семей дома две личные машины, в некоторых семьях даже три. Но задумывались ли мы о том, во сколько сегодня обходится владение автомобилем? - спрашивает исполнительный директор фирмы по аренде автомобилей Mobire Group Андрус Валдма.
Я убежден, что многие смогли бы намного успешнее экономить свои расходы в эти трудные времена, если бы они отказались от осознания того, что каждый должен иметь автомобиль или два, которое усугубилось после многих лет комфортной жизни в обществе всеобщего благосостояния. Жители Эстонии любят собственные машины и лизинг. Это стало частью повседневной жизни и, кажется, неизбежным. Если всего год назад казалось, что владение автомобилем — это расходы, но они не перевешивают комфорт, то сегодня стоит еще раз подвести итоги затрат и посмотреть, остается ли автомобиль по-прежнему необходимостью или стал предметом роскоши. Несмотря на то, что кризис чипов закончился и на рынок вернулись новые автомобили, мы должны учитывать, что сегодня мы находимся в ситуации, когда цена, которая была действительна при заказе автомобиля, может уже не быть такой, когда автомобиль прибывает в автосалон. Повышение euribor также добавляет неопределенности, потому что в нынешнем экономическом кризисе мы не можем предсказать, какой будет плата по лизингу, например, через шесть месяцев ежемесячная плата может быть на 10 евро дороже, чем сегодня, но может вырасти и на 30- 40 евро.
Расходы на техническое обслуживание автомобилей выросли как минимум на 20%
В зависимости от марки автомобиля владение автомобилем стало дороже как минимум на 20% по сравнению с прошлым годом. Произошел эквивалентный рост цен как на продукты питания, так и на товары повседневного спроса. Единственная сумма, которая не подверглась аналогичному увеличению, — это зарплата, которую люди ежемесячно получают на свой банковский счет. Судя по всему, нам придется долго ждать, пока зарплаты догонят рост цен, может даже несколько лет.
Средний потребитель больше всего зависит от цены на топливо, мы можем понять влияние этого повышения каждый раз, когда платим за топливо на заправке, и сумма, выплачиваемая за те же литры заправляемого топлива, кажется, увеличивается каждую неделю. Цена на топливо значительно выросла по сравнению с прошлым годом, и в зависимости от модели автомобиля полный бак бензина стоит на 20 евро дороже, чем в октябре прошлого года. В случае с дизелем разница составляет почти 40 евро.
В ожидании зимы каждый автовладелец должен провести надлежащее техническое обслуживание, цены на которое также выросли почти на 20%. Если необходимо произвести замену некоторых деталей, например, тормозных колодок или дисков, вы должны принять во внимание, что к цене запчастей было добавлено почти 15%. Цены на зимние шины выросли до 40%, так как ввоз шин из России был запрещен, и поэтому на европейском рынке образовался приличный дефицит, что в свою очередь приводит к значительному росту цен. Список товаров и услуг, на которые выросли цены, можно продолжить.
В общих чертах можно сказать, что в зависимости от модели автомобиля его техническое обслуживание стоит на 600 евро в год больше, чем в прошлом году. Это значительная сумма, которая может заставить нас немного задуматься о том, нужен ли нам автомобиль любой ценой, или пора проявить хитрость и найти более экономичные альтернативы. Сейчас каждый должен задуматься о том, сможем ли мы справиться с углубляющимся экономическим кризисом. Наличие нескольких автомобилей в каждой семье кажется неуместным. Тем более, что как краткосрочная, так и комплексная аренда предлагают различные более экономичные решения без ущерба для комфорта. Чтобы пользоваться хорошими и комфортными вещями, не обязательно ими владеть. В прогрессивном обществе находят решения и люди умеют жить по средствам, а не сверх них.