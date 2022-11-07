Эксперт: жители Эстонии могли бы подумать над тем, чтобы продать свои автомобили

Я убежден, что многие смогли бы намного успешнее экономить свои расходы в эти трудные времена, если бы они отказались от осознания того, что каждый должен иметь автомобиль или два, которое усугубилось после многих лет комфортной жизни в обществе всеобщего благосостояния. Жители Эстонии любят собственные машины и лизинг. Это стало частью повседневной жизни и, кажется, неизбежным. Если всего год назад казалось, что владение автомобилем — это расходы, но они не перевешивают комфорт, то сегодня стоит еще раз подвести итоги затрат и посмотреть, остается ли автомобиль по-прежнему необходимостью или стал предметом роскоши. Несмотря на то, что кризис чипов закончился и на рынок вернулись новые автомобили, мы должны учитывать, что сегодня мы находимся в ситуации, когда цена, которая была действительна при заказе автомобиля, может уже не быть такой, когда автомобиль прибывает в автосалон. Повышение euribor также добавляет неопределенности, потому что в нынешнем экономическом кризисе мы не можем предсказать, какой будет плата по лизингу, например, через шесть месяцев ежемесячная плата может быть на 10 евро дороже, чем сегодня, но может вырасти и на 30- 40 евро.