Андрес Петров начал квалификацию на престижный турнир по снукеру с победы

122-й в мировом рейтинге Андрес Петров встречался с англичанином Джейми О'ниллом (95-й) в первом раунде квалификации и выиграл со счетом 6:5. Петров выиграл решающий 11-й фрейм со счетом 103:0.

Во втором раунде квалификации Петров встретится с валлийцем Джексоном Пейдж (66-й). Встреча состоится в понедельник.

Для выхода в основной этап турнира Петрову еще нужно победить трех соперников. Главный турнир UK Open стартует 12 ноября.