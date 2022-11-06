06.11.2022, 20:44
Андрес Петров начал квалификацию на престижный турнир по снукеру с победы
ФОТО: | IMAGO/Pro Sports Images
Действующий чемпион Европы по снукеру Андрес Петров борется за место в основной сетке престижного турнира по снукеру British Open. Петров начал квалификацию с победы.
122-й в мировом рейтинге Андрес Петров встречался с англичанином Джейми О'ниллом (95-й) в первом раунде квалификации и выиграл со счетом 6:5. Петров выиграл решающий 11-й фрейм со счетом 103:0.
Во втором раунде квалификации Петров встретится с валлийцем Джексоном Пейдж (66-й). Встреча состоится в понедельник.
Для выхода в основной этап турнира Петрову еще нужно победить трех соперников. Главный турнир UK Open стартует 12 ноября.