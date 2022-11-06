Депутат Рийгикогу Свен Сестер будет наблюдать за промежуточными выборами в США

„Цель международных наблюдателей – способствовать повышению прозрачности выборов и укрепить доверие к избирательной системе США, – отметил Сестер. – Представители парламентов хотят убедиться, что выборы проходят честно и всем кандидатам обеспечено равное обращение. Мы следим за тем, чтобы выборы соответствовали принципам демократии, которых придерживаются США и государства ОБСЕ. Особое внимание будет уделено избирательной среде, организации выборов, новым избирательным технологиям, процедурам, осуществляемым в день выборов, и медийному освещению события“.

В рамках организованной ПА ОБСЕ миссии за промежуточными выборами в США будет наблюдать свыше ста членов национальных парламентов, представляющих свыше 30 государств. Цель миссии – проследить, чтобы выборы проходили в соответствии с демократическими принципами, зафиксированными в Копенгагенском документе ОБСЕ от 1990 г.

С 1993 года наблюдательские миссии составляют важную часть работы ОБСЕ. Члены миссии следят за законностью организации выборов и их соответствием демократическим традициям.

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