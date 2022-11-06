Война с будущим: как российское вторжение в Украину влияет на природу и климат

Не только Европа, но и весь мир переживает ренессанс угля, самого грязного с точки зрения эмиссии парниковых газов топлива. Великобритания продлила сроки работы четырех угольных энергоблоков двух электростанций, период эксплуатации угольных станций также увеличили Австрия, Чехия, Нидерланды, Греция и Польша. Германия, еще недавно твердо намеревавшаяся полностью отказаться от угольной электрогенерации к 2030 году, теперь приняла „горькое, но необходимое для экономии газа“ решение возобновить использование уже выведенных из эксплуатации станций, работающих на каменном угле, а также продлить работу двух буроугольных электростанций до 2024 года. Очевидно, что этот тренд вызовет дополнительную эмиссию, которая с большой вероятностью сделает невозможной реализацию действующего европейского сценария декарбонизации. Кроме того, Германия отложила вывод из эксплуатации двух атомных станций, оставив их в качестве резервных до апреля 2023 года. Несмотря на то, что это не окажет никакого влияния на эмиссию CO 2 , этот шаг вновь отдаляет страну от полного отказа от атомной энергетики, которого германское нуклеарофобное общество последовательно добивалось с 2000 года. Франция, напортив, провозгласила ядерный ренессанс и планирует построить 14 новых АЭС к 2050 году.

Энергетический кризис влечет за собой и другие, менее очевидные экологические последствия. Так, власти нескольких федеральных земель ФРГ были вынуждены повысить допустимые нормы содержания фосфатов в сточных водах, поскольку каждое второе очистное сооружение испытывает острый дефицит реагентов, применяемых для их (фосфатов) удаления. Производство этих реагентов энергоемко, и в Европе оно стало очень дорогим. Повышение концентрации фосфатов в реках и их попадание в море может привести к разрастанию водорослей, которые создадут угрозу для других видов флоры и фауны.