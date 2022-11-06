Россия обвиняет Украину в обстреле Каховской ГЭС(2)
Портал YLE со ссылкой на российские информационные агентства сообщает, что находящаяся на временно оккупированной российскими войсками территории плотина Каховской ГЭС была повреждена в результате обстрела.
Российская пресса в свою очередь ссылается на отчеты экстренных служб.
По мнению российской стороны, плотину бомбит Украина. Российское информационное агентство ТАСС сообщает, что плотина гидроэлектростанции была повреждена в результате удара американской ракетной установки HIMARS.
Вооруженные силы Украины не подтвердили и не опровергли заявления России.
В конце октября Украина заявила, что Россия заминировала плотину Каховской ГЭС.
В октябре американский аналитический центр „Институт изучения войны“ (ISW) в своем отчете предположил, что Россия может атаковать электростанцию на Днепре.
По оценкам ISW, Россия готовит легенду об атаке на электростанцию, в которой собирается обвинить Украину. Вызванное взрывом наводнение может замедлить переход украинских войск через реку Днепр.
Дамба Каховской гидроэлектростанции, напоминает Би-би-си, удерживает 18 млн кубометров воды. По оценкам президента Украины Владимира Зеленского, под водой могут оказаться более 80 населенных пунктов, включая Херсон, пострадают сотни тысяч человек.
Обращаем ваше внимание, что в условиях продолжающейся войны проверка публикуемой информации затруднена.