Россия обвиняет Украину в обстреле Каховской ГЭС

Российская пресса в свою очередь ссылается на отчеты экстренных служб.

По мнению российской стороны, плотину бомбит Украина. Российское информационное агентство ТАСС сообщает, что плотина гидроэлектростанции была повреждена в результате удара американской ракетной установки HIMARS.

Вооруженные силы Украины не подтвердили и не опровергли заявления России.

В конце октября Украина заявила, что Россия заминировала плотину Каховской ГЭС.

В октябре американский аналитический центр „Институт изучения войны“ (ISW) в своем отчете предположил, что Россия может атаковать электростанцию на Днепре.

По оценкам ISW, Россия готовит легенду об атаке на электростанцию, в которой собирается обвинить Украину. Вызванное взрывом наводнение может замедлить переход украинских войск через реку Днепр.

Дамба Каховской гидроэлектростанции, напоминает Би-би-си, удерживает 18 млн кубометров воды. По оценкам президента Украины Владимира Зеленского, под водой могут оказаться более 80 населенных пунктов, включая Херсон, пострадают сотни тысяч человек.

Обращаем ваше внимание, что в условиях продолжающейся войны проверка публикуемой информации затруднена.

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