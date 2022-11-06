Новое правительство Швеции дистанцируется от курдов: „Главная цель - вступить в НАТО“

„Главная цель - членство Швеции в НАТО“, - заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрём в субботу в эфире Шведского радио.

Турция обещала заблокировать заявку Швеции на вступление в НАТО, если последняя не прекратит поддержку группы ополченцев.

Ополчение YPG и его политическая ветвь Партия Сирийского демократического союза (PYD) являются родственными организациями Рабочей партии турецкого Курдистана (РПК), которая организовала кровавое восстание против Турции в 1980 году. Турция, США и Европейский Союз считают эту группу террористической.

„Связи между этими организациями и РПК слишком тесные, чтобы это было хорошо для наших отношений с Турцией“, - сказал Билльстрём.

Во вторник премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон отправится в Анкару, чтобы заручиться поддержкой президента Турции Тайипа Эрдогана в вопросе вступления Швеции в НАТО. Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО в начале года.