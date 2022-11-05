Сербия на двух стульях. Чем рискует Белград, не соглашаясь на уговоры Запада ввести санкции против России

В Брюсселе для потенциальных стран-членов разработали специальную модель переговоров, объясняет политолог. „Пересмотренная методология“ (именно под таким именем она известна европейским бюрократам) выстроена как система поощрения и наказания за политические шаги в том или ином направлении.

„Обязательство это не юридическое, а скорее политическое и моральное. Потому что, если уж вы получили статус кандидата, вы должны разделять взгляды и ценности сообщества, к которому хотите принадлежать“, - рассуждает Милутинович.

С другой - согласно утвержденной процедуре, возможные разногласия по поводу внешней политики Евросоюза и коллективной европейской безопасности предписывается урегулировать позже: это шестая ступень процесса интеграции, а до него Сербия формально еще не дошла.

С одной стороны, любая страна-кандидат в члены ЕС (а Сербия запустила процедуру вступления в Евросоюз и имеет официальный статус кандидата) обязана предварительно привести свою дипломатию и оборонную инфраструктуру в соответствие со строгими требованиями Брюсселя.

На сегодняшний день у Сербии нет формального обязательства согласовывать свою внешнюю политику с позицией Брюсселя, считает политолог Петар Милутинович из Института европейских исследований в Белграде.

Осторожные дипломатические намеки со стороны европейских партнеров давно уступили место прямым призывам. „Сербия должна приложить усилия для гармонизации внешней политики ЕС и ввести санкций против России“, - говорится в докладе комиссара ЕС по вопросам расширения Евросоюза Оливера Вархельджи.

Занявшая пост премьер-министра Ана Брнабич в своей инаугурационной речи ни словом не обмолвилась о возможности введения санкций против Москвы - хотя этот вопрос звучал от каждого гостя, приезжавшего в Белград за последние полгода - как с Запада, так и с Востока.

За восемь месяцев с начала войны в Украине Евросоюз утвердил уже восемь пакетов санкций, направленных против России, - государственных и частных компаний, представителей властей и других людей из окружения президента Путина. В Сербии за то же время успели провести выборы, в результате которых к власти в стране пришло новое правительство.

Произнести нужные слова порой бывает настолько тяжело, что они застревают в горле, так и оставшись невысказанными.

Поскольку в результате Европа и сама вынуждена искать другие виды энергоснабжения - в первую очередь, газом, - все чаще упоминается о возможностях поставок сжиженного углеводородного газа из Америки, заключаются контракты со странами Ближнего Востока и Северной Африки, Азербайджаном и Норвегией. Ту же проблему придется решать и Сербии.

Тем не менее, предупреждает Милутинович, на геополитической сцене происходят тектонические изменения, и Сербия не должна „опять проспать падение Берлинской стены“. „На Европу опускается новый железный занавес, и возникает блок стран, полностью отделенный от России и Белоруссии“, - говорит Милутинович.

Однако, по словам Милутиновича, Брюссель вряд ли пойдет на прекращение переговоров - даже в том случае если Белград продолжить упорствовать и к санкционным мерам присоединяться не будет. „В долгосрочной перспективе замораживание переговоров не выгодно никому, - объясняет он. - Канцлер Германии [Олаф] Шольц неоднократно говорил, что сам он выступает за ускоренное расширения и принятие стран Западных Балкан [в состав блока], поскольку это геополитическое решение“.

„Если Сербия продолжит сидеть на двух стульях, Белград рискует, что европейским партнерам надоест это терпеть и они заморозят переговорный процесс“, - рассуждает профессор европейской интеграции факультета политологии Парижского университета Наташа Вунш.

Если прогресс не очевиден, ЕС может прервать финансирование совместных проектов или вообще свернуть переговоры о приеме страны в союз.

„Несмотря на все недостатки и изъяны Сербии, Запад все еще может многое предложить Белграду“, - уверена Джейд Макглинн, научный сотрудник отдела военных исследований Королевского колледжа Лондона, изучающая культуру памяти и военную пропаганду в современной России.

Если в какой-либо области прогресс будет идти опережающими темпами, страна-кандидат может еще до вступления получить дополнительный „пряник“ в виде доступа к европейским фондам развития сельского хозяйства или занятости, обычно доступные лишь государствам-членам.

Вучич напомнил, что представители нескольких стран призывали Европарламент прекратить с Сербией переговоры о вступлении в ЕС, пока Белград не введет в отношении Москвы санкции. Подобные призывы сербский президент назвал это явным примером давления.

Заседание Совета национальной безопасности Сербии состоялось еще 25 февраля. В принятой резолюции из 15 пунктов подчеркивается приверженность Сербии уважению территориальной целостности других стран, однако указывается, что любые санкции Белград будет вводить „исключительно в целях защиты своих жизненно важных экономических и политических интересов“.

„Сербия не вводит санкции против России, потому что отстаивает собственную политику везде, где только может, а политика нашей страны определяется заключением Совета национальной безопасности“, - заявил Вучич.

„Мы сами прожили под санкциями целое десятилетие, поэтому у нас к ним отношение особенное, — пояснил Вучич на пресс-конференции, заверив журналистов, что „Сербия хорошо поняла посыл как Германии, так и всех остальных“.

Вучич приехал в Берлин и встретился там с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем. По итогам встречи журналистам сообщили, что „по поводу санкций в отношении Москвы у Сербии есть серьезные расхождения с Европейским союзом. Тем не менее Вучич напомнил, что Белград „четко и недвусмысленно“ отстаивает позицию о неприемлемости вторжения в Украину.

На собрании Генассамблеи ООН Сербия вошла в число стран, открыто осудивших нападение на Украину российских войск. Такое Решение Белграда Вучич объяснил тем, что сербам „не дали молчать из-за истории“. Он отдельно подчеркнул, что ни о каких санкциях в тексте принятой ООН резолюции речь не идет.

Российская армия перешла границу Украины 24 февраля, начав полномасштабное вторжение по трем направлениям. Белград отреагировал на это вопиющее нарушение международного права спустя почти двое суток. При этом заявление было сформулировано довольно осторожно: Сербия поддерживает территориальную целостность Украины, но вводить санкции против России не хочет.

„Осталось только чтобы кто-то нашу голову положил на плаху, а потом сказал - а сейчас мы возьмём топор“, — заметил Вучич.

Однако 13 октября комитет Европарламента по внешней политике все же принял резолюцию, призывающую продолжить переговоры о европейском будущем Белграда не раньше, чем Сербия согласится с санкциями, введенными странами ЕС в отношении Москвы.

Объявляя о решении косовской проблемы, предложенном при посредничестве Германии и Франции, Вучич вновь упомянул, что Белград не собирается вводить санкции против Москвы – и впервые публично обосновал свою позицию.

По словам Вучича, Сербия никому ничего не должна, так что в своих решениях будет руководствоваться исключительно собственными интересами.

„Мы делаем это [не вводим санкции] не потому, что покупаем газ со скидкой, и не потому, что обеспечиваем таким образом поддержку Белграда в Совете Безопасности. Мы делаем это потому что уважаем международное публичное право, уважаем себя и основные моральные принципы, потому что знаем, что санкции сделали с нами“, – сказал Вучич.

Белград будет сохранять эту позицию до тех пор, „пока ущерб, который будет нанесен Сербии, не станет намного больше, чем что-либо еще“.

„Возможно, в будущем правительство примет другое решение, (...) если мы увидим, что больше не можем это делать“, — сказал Вучич.

Что, если Белград „разочарует“ Москву?

В середине октября замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Москва будет разочарована, если Сербия введет против нее санкции, и прямым текстом заявил, что „любое правительство, руководствующееся национальными интересами, не пойдет на такой политический шаг“.

„Когда на Западе против нас вводятся санкции, по факту эти санкции вводятся и против самих себя, - сказал Грушко изданию Sputnik во время своего визита в Белград. - Не буду кривить душой и говорить, что нам все равно, наложит Сербия на нас санкции или нет. Конечно, мы будем разочарованы“.