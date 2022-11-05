Новости Ида-Вирумаа
05.11.2022, 16:20

Прокурор: Осипенко совершал преступления в том числе не выходя из дома

 
Viru vanglas viibiv Nikolai Ossipenko osales eeluurimise istungil, kus arutati tema vahistamist, veebi teel.
Viru vanglas viibiv Nikolai Ossipenko osales eeluurimise istungil, kus arutati tema vahistamist, veebi teel.
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

Прокурор Вируской окружной прокуратуры Алан Рюйтель по просьбе RusERR прокомментировал решение Тартуского окружного суда о взятии под стражу подозреваемого в коррупционных преступлениях предпринимателя из Ида-Вирумаа и местного муниципального политика Николая Осипенко.

По словам Рюйтеля, прокуратура с самого начала уголовного процесса придерживалась мнения, что для предотвращения новых преступлений Николай Осипенко должен оставаться под стражей.

„Мы представили суду доказательства, которые, по нашему мнению, подтверждают обоснованность предъявления Осипенко подозрений в преступлении, а также характеризуют эти преступления. На основании этих доказательств мы считаем, что до сих пор подозреваемый также совершал преступления, не выходя из дома, например, с помощью телефона или встречаясь с людьми у себя дома. Поэтому запрет на выход из дома недостаточен для предотвращения дальнейших преступлений“, - объяснил позицию следствия Рюйтель.

„По оценке уездного суда, здоровье подозреваемого не позволяло взять его под стражу. Прокуратура не согласилась с этим, поскольку медицинский персонал в тюрьмах достаточно компетентен, чтобы оказать подозреваемому необходимую помощь. Медработники тюрьмы также могут доставить подозреваемого в больницу или вызвать скорую помощь, если это необходимо - так же, как и в случае, если бы Осипенко продолжал находиться дома. Поэтому по ходатайству прокуратуры была проведена экспертиза, результаты которой показали, что у подозреваемого нет никаких медицинских противопоказаний для пребывания под стражей, и Тартуский окружной суд в четверг пришел к такому же выводу“, - добавил Алан Рюйтель.

Кроме того, окружной суд установил, что подозреваемый может начать уклоняться от следствия, находясь на свободе, что, в свою очередь, подтверждает неизбежную необходимость взятия его под стражу, заключил прокурор.

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