Валерий Карпин продлил контракт с футбольной сборной России

РФС и тренерский штаб национальной команды договорились о продолжении сотрудничества до 1 августа 2024 года. Карпин продолжит совмещать работу в сборной и „Ростове“.

„Благодарен РФС за предложение продолжить работу в национальной сборной России. Также хочу поблагодарить руководство „Ростова“, согласившееся на совмещение постов в сборной и клубе. Даже сейчас, когда национальная команда не участвует в официальных турнирах, необходимость существования сборной России не подлежит сомнению. Важно показать, что мы есть, мы живы и готовы вернуться к международным соревнованиям“, — цитирует сайт РФС Карпина.

Карпин возглавил сборную России 23 июля 2021 года. Под его руководством команда провела 8 матчей, одержала 6 побед, 1 раз сыграла вничью и потерпела 1 поражение.

Сборная России, отстраненная от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за начала войны в Украине, 20 ноября, в день открытия Чемпионата мира, проведет товарищеский матч против Узбекистана в Ташкенте.