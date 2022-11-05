ФОТО и ВИДЕО | „Калев/Крамо“ одержали уверенную победу в объединенной лиге Paf

Первая четверть матча, проигранная со счетом 6:20, во многом стала фатальной для клуба из Рапла. Хотя в середине третьей четверти хозяева смогли сократить отставание в счете, в начале последней четверти „Калев\Крамо“ совершили решающий промежуточный рывок 10:2 и одержал уверенную победу со счетом 79:67.

Лучшим в составе гостей стали: Уэсли ван Бек, набравший 27 очков и совершил девять подборов и отдал пять голевых передач, Хьюго Тоом и Альтерик Гилберт, набрали по 13 и 11 очков соответственно. Лучшим в составе хозяев стал Обрад Томич, набравший 19 очков и совершивший 13 подборов.