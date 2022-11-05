05.11.2022, 21:07
ФОТО и ВИДЕО | „Калев/Крамо“ одержали уверенную победу в объединенной лиге Paf
В эстонско-латвийской баскетбольной лиге Paf „Авис Утилитас“ из Рапла дома потерпел разгромное поражение от таллиннского клуба „Калев/Крамо“(79:67).
Первая четверть матча, проигранная со счетом 6:20, во многом стала фатальной для клуба из Рапла. Хотя в середине третьей четверти хозяева смогли сократить отставание в счете, в начале последней четверти „Калев\Крамо“ совершили решающий промежуточный рывок 10:2 и одержал уверенную победу со счетом 79:67.