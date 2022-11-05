ФОТО | „Левадия“ в последнем домашнем матче сезона сыграла вничью с „Трансом“

Первая половина матча голов не принесла. „Левадия“ вышла вперед на 60-й минуте матча, Эрнест Агьири отдал пас Карлу Рудольфу Ыйгусу, который прострелил вдоль ворот, а Лилиу оказался первым на мече и вывел хозяев вперед 1:0.

Игроки „Транса“ не сдавались и уже через пять минут они заработал пенальти, который уверенно реализовал Денис Дедечко. Этот гол стал десятым для украинского нападающего в чемпионате Эстонии.

Для „Левадии“ сегодняшний результат ничего не изменит, а серебряные медали никто не отберет. Однако для „Транса“ эта ничья многое значит, так как перед последним туром они ведут упорную борьбу за шестое место. У тартуской „Таммеки“, которая сейчас находится на шестом месте в таблицы, 38 очков, у „Транса“ на одно очко меньше. В последнем туре „Таммека“ сыграют с „Пайде“, а „Транс“ примет Курессааре.

До матча:

„Левадия“ не смогла защитить чемпионский титул в этом году. Второе место в турнирной таблице уже гарантировано, и в свете последних событий в клубе, основное внимание уделяется достойному завершению сезона. В последних двух турах „Левадия“ потерпела поражение от „Пайде“, пропустив на последних минутах, а в игре с „Вапрусом“ им и вовсе пришлось отыгрываться с 0:2.

В прошлом туре „Транс“ проиграл в гостях „Таммеке“ 0:2, которые обошли их в турнирной таблице. Впрочем, нарвский клуб отстает всего на одно очко, и в случае сегодняшней победы, у нарвской команды есть возможность подняться на шестое место.

В этом году „Левадия“ выиграла во всех матчах против „Транса“. В апреле они выиграли на выезде со счётом 1:0, но всего через десять дней обыграли „Транс“ 6:0 дома. Третья встреча между ними в августе снова закончилась с минимальным преимуществом „Левадии“ 1:0.

Помощник тренера Артём Артюнин на предматчевой пресс-конференции заявил: „Нарва непредсказуемая команда с опытными игроками. Они знают, что делать, у них хороший тренер и они команда, которая никогда не сдаётся. Будет очень непростой матч!“