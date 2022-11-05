„У меня уже крыша поехала. Я столько здесь гражданских перевалил“. Опубликовано расследование о „зачистке“ Бучи, устроенной российскими военными

Также он рассказал матери, что однажды военные остановили в Буче мальчика, проверили его телефон и, обнаружив в мессенджере Telegram информацию о местонахождении и логистике россиян, застрелили его на месте.

Так, один из военнослужащих по имени Леня позвонил своей матери 14 марта и рассказал, что на улицах Бучи лежат „гражданские с выбитыми мозгами“. На вопрос, кто их убил, он отвечает: „Наши“. „Возможно, это были обычные мирные жители“, — говорит женщина. „Мама, идет бой. И вдруг он выскакивает! Ты понимаешь? Что, если у него гранатомет?“, — объясняет ей военный.

Associated Press опубликовало записи и расшифровки разговоров российских военных, находившихся в марте в Буче. Они рассказывают своим родным об убийствах жителей города.

Наиболее пострадавшей при „зачистке“ в Буче стала Яблонская улица. В офисном здании под номером 144 российские военные организовали штаб. После ухода россиян из города на Яблонской были обнаружены около 40 тел погибших мирных жителей. Генпрокуратура Украины подозревает в военных преступлениях в Буче военнослужащих 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, которой командовал генерал-майор Сергей Чубарыкин. Его вышестоящий начальник — генерал-полковник Александр Чайко, командующий войсками Восточного военного округа РФ.

„Это была организованная жестокость, которая будет повторяться на всех остальных территориях, оккупированных Россией в Украине. Это стратегия нейтрализации сопротивления и запугивания местного населения, которую российские войска часто использовали в прошлых конфликтах, особенно в Чечне“, — пишут авторы расследования.

Журналисты изучили сотни часов записей с уличных камер видеонаблюдения, перехваченных телефонных разговоров россиян и построили 3D-модель, реконструировав российскую операцию по „зачистке“ Бучи. Авторы расследования утверждают, что российские военные проводили целенаправленную фильтрацию в городе, ходили от дома к дому, выявляя потенциальные угрозы и выискивая подозрительных жителей по спискам, составленным в спецслужбах РФ. Тех, кого подозревали в содействии украинским военным, подвергали пыткам и убивали, утверждают журналисты, ссылаясь на аудио- и видеоматериалы и свидетельства очевидцев.

Другой военнослужащий по имени Иван признался в разговоре со своей матерью 17-18 марта, что российские военные расстреливают в Буче „всех“, не важно кто бы это ни был — дети, женщины или старики. „Всех, у кого есть оружие, убиваем. Абсолютно всех“, — сказал он.

Иван пояснил, что солдаты его подразделения проводят „зачистку“ на танках, изымают оружие, обыскивают людей и проверяют их телефоны, „чтобы узнать, есть ли у них информация или кто против нас“. „Если придется, мы убьем“, — заключает он.

Из беседы следует, что Иван служил в 74268 части — 234-м гвардейском десантно-штурмовом полку, входящем в состав 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

Еще один военный по имени Максим позвонил своей жене 21 марта из пригорода Киева. Он рассказывает ей, что все россияне здесь пьют, потому что без спиртного жизнь совсем невыносима. „Как вы защищаете себя, если вы пьяны?“ — интересуется жена. „Совершенно нормально. Так легче стрелять в мирных жителей“, — отвечает он.

„Знаешь, сколько гражданских я здесь убил? Спрячьте от меня ружье. Мне кажется, у меня уже крыша поехала. Я уже столько гражданских перевалил“, — говорит Максим на записи разговора. „Какого хрена ты туда поехал?“ — отвечает супруга.

В мае часть материалов, использованных в расследовании Associated Press, публиковала The New York Times. В статье газеты также приводятся показания очевидцев и записи, в том числе с камер наблюдения, которые, как утверждает издание, доказывают, что 4 марта российские десантники задержали и убили в городе не менее восьми мужчин.

В апреле „Медуза“ собрала и проанализировала все имевшиеся в первый дни данные о событиях в Буче, также реконструировав события во время российской оккупации. Позже мы опубликовали видеозапись с дронов, опровергающую версию российских властей, что людей в Буче убили уже после ухода ВС РФ.