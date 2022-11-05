Выборы в США: кого выбирают, кто победит и на что это повлияет

Во-вторых, у Республиканской партии есть структурное преимущество. По Конституции, в каждом избирательном округе должно проживать примерно равное число избирателей, но при этом в каждом штате должен быть хотя бы один округ (в малонаселенных штатах так и есть - например, штат Аляска представляет всего один конгрессмен). Все остальное остается на усмотрение штатов, и во многих из них это означает, что избирательные округа нарезают те, кто имеет большинство в законодательном собрании штата (иногда с правом вето у губернатора).

Во-первых, есть устойчивая историческая тенденция: на первом сроке президента его партия обычно проигрывает промежуточные выборы. Исключения редки - последний раз такое случалось в 2002 году, когда в американском обществе еще сохранялся эффект „ралли вокруг флага“ после терактов 11 сентября годом ранее, и у Джорджа Буша-младшего был огромный рейтинг. Джо Байден сегодня ничем подобным похвастаться не может .

Но на нынешних выборах шансов сохранить большинство в Палате представителей у Демократической партии откровенно мало ( агрегатор опросов 538 дает им 15 шансов из 100 ). На это работают целых три фактора.

Все 435 членов Палаты представителей переизбираются каждые два года. В последние два года большинство в палате имели демократы. Это типично: при избрании нового президента его партия чаще всего получает контроль над обеими палатами Конгресса. Это связано с тем, что на президентских выборах явка бывает гораздо выше, а большинство американских избирателей голосуют за кандидатов от одной и той же партии на все должности.

Но от президента в американской политической системе зависит далеко не всё, и избирателям предстоит решить, кто займет другие выборные должности - членов Конгресса, сенаторов, губернаторов и членов законодательных собраний штатов. Русская служба Би-би-си разбирает, у кого больше шансов в этой борьбе и к чему это может привести в следующие два года.

По-русски эти выборы принято называть промежуточными, хотя их английское название - midterm elections, потому что они проходят буквально в середине срока президента. Президента на них не выбирают, это приводит к более низкой явке избирателей.

8 ноября - это не просто вторник, а день, когда в Соединенных Штатах пройдут выборы. Так установлено законом, принятым в 1845 году. В 2018 году мы подробно рассказывали , чем руководствовались в те далекие времена законодатели - с тех пор в этом отношении ничего не изменилось.

У инфляции сложные причины, на нее сильно повлияли сначала нарушение логистических цепочек во время пандемии, а затем рост мировых цен на нефть, на что американская администрация может воздействовать в весьма ограниченной степени. Но факт остается фактом: цены начали расти, когда демократы контролировали Белый дом и обе палаты Конгресса и потратили триллионы долларов на свои социальные, инфраструктурные и экологические программы. Республиканцы утверждают, что это подстегнуло инфляцию дополнительно.

Наконец, в-третьих, все это меркнет на фоне еще одной проблемы - инфляции, какой американское общество не знало два поколения. По данным за сентябрь, инфляция в США составила 8,2% за год, такой рост цен в последний раз наблюдался в конце 70-х-начале 80-х годов. Даже далекие от политики люди ощущают рост стоимости жизни каждый день.

Дальше, чтобы дотянуть до большинства (это 218 мест), демократам нужно взять еще минимум 30 округов. Округов, в которых исход борьбы непредсказуем, по данным того же исследовательского центра, всего 35, причем 10 из них склоняются в сторону республиканцев.

Эта практика (у нее есть особое название - джерримендеринг) приводит к тому, что в большинстве округов у одной из двух партий шансы абсолютны; лишь в малой части округов победить могут как демократы, так и республиканцы. По данным Cook Political Report , демократы гарантированно побеждают в 159 округах, а республиканцы - в 188. Еще в 29 округах вероятность победы демократов оценивается как высокая.

Вооруженные этим знанием, политики штатов стремятся устанавливать границы избирательных округов максимально выгодно для своей партии. Эти границы могут проводиться как угодно: в консервативном штате можно, например, разрезать крупный город на несколько округов и присоединить их к большим участкам сельской местности - так, чтобы голоса горожан растворились. В либеральном штате можно, наоборот, присоединить к городскому округу полосу сельской местности, но так, чтобы голоса селян не могли перевешивать городской электорат.

Демография избирателей обеих партий изучается досконально: где они живут, их возрастной, гендерный и расовый состав, уровень доходов, уровень образования. Все эти характеристики сложным образом коррелируют между собой, но если нанести их на карту, то получается, что в крупных городах преобладают демократы, в сельской местности доминируют республиканцы, а пригороды - это поле битвы.

Самая острая борьба может развернуться за Джорджию, причем ее исход мы можем сразу не узнать: если ни один из кандидатов не наберет больше 50% голосов, то придется проводить второй тур. В этом случае повторится ситуация 2020 года, причем кандидат от демократов - Рафаэль Уорнок - баллотировался и на тех выборах тоже. Результаты второго тура тех выборов стали известны за несколько часов до штурма Капитолия, 6 января 2021 года.

Самая жесткая борьба разворачивается за четыре штата: Пенсильванию, Джорджию, Неваду и Аризону. Чтобы сохранить хотя бы 50 мест, демократам нужно победить в трех из четырех этих штатов, но это не выглядит невозможным: в Пенсильвании и Аризоне, по опросам, кандидаты от демократов сейчас с небольшим отрывом лидируют.

В нынешнем составе палаты у тех и других по 50 мест, и демократы имеют большинство лишь в том смысле, что когда голоса распределяются строго пополам (то есть ни один из демократов не голосует против), то решающий голос получает вице-президент, демократка Камала Харрис.

Об исходе борьбы за Сенат, где переизбирается 35 сенаторов, можно говорить с гораздо меньшей уверенностью. Агрегатор опросов 538 сейчас прогнозирует , что контроль над палатой может с равной вероятностью как остаться за демократами, так и перейти к республиканцам.

Летом и в начале осени по опросам казалось, что эта ставка на ценностные вопросы может сработать. Однако самые последние опросы показывают, что на первое место для большинства американцев вернулись экономические проблемы, что республиканцам только на руку.

Демократы пытались играть на других темах - например, на абортах. После того, как республиканское большинство в Верховном суде, вопреки мнению многих американцев, постановило, что Конституция никак не гарантирует право на прерывание беременности, консервативные штаты смогли почти или полностью запретить их в своих границах. Также демократы выступают за ограничения на торговлю оружием.

Это именно то, что имеют в виду демократы, когда говорят о нарастающем авторитаритаризме в Республиканской партии. Всего, по расчетам Би-би-си, около 35% кандидатов-республиканцев на этих выборах открыто и публично отрицают легитимность президента Байдена.

На нынешних выборах республиканцы выдвинули на должности законодателей, губернаторов и госсекретарей кандидатов, отрицающих победу Байдена, в расчете, что на следующих выборах те будут действовать в интересах Трампа.

Но порядок назначения выборщиков не прописан в Конституции, он установился позже и в принципе может быть изменен законодателями штатов. В 2020 году, когда Дональд Трамп отказывался признавать свое поражение на выборах, он и его сторонники пытались повлиять на разные звенья этой цепочки, чтобы, например, сорвать подведение официальных итогов голосования (это компетенция госсекретаря), заблокировать назначение выборщиков или назначить альтернативную делегацию выборщиков напрямую решением законодателей.

Выборы президента США, как известно, двухступенчатые: непосредственно за президента голосуют выборщики. Выборщиков у каждого штата столько же, сколько у него членов Палаты представителей (минимум один, но чем многочисленнее население штата, тем больше) плюс сенаторов (от каждого по два) - то есть минимум три. Выборщиков формально назначает губернатор штата, исходя из того, за какого кандидата проголосовало большинство избирателей в этом штате. В большинстве штатов (небольшое исключение составляют Мэн и Небраска) кандидату, набравшему большинство даже в один голос на выборах, достаются голоса всех выборщиков от соответствующего штата.

Многие штаты выбирают свои законодательные собрания, губернаторов и госсекретарей. Это важный задел на следующие выборы 2024 года, когда Америка будет выбирать президента.

Конечно, нельзя исключить, что опросы ошибаются, как это было в 2016 и (в меньшей степени) 2020 годах. Как пишет специализирующийся на анализе электоральных данных корреспондент New York Times Нейт Кон , по-прежнему есть много признаков того, что консервативно настроенные американцы отказываются разговаривать с поллстерами или отвечают им не искренне.

Дональд Трамп официально еще не объявлял о выдвижении своей кандидатуры на выборах 2024 года, но, по данным американских СМИ, он это сделает 14 ноября. 4 ноября он намекал на это на митинге в Айове.

Когда мы узнаем результаты и будут ли их оспаривать?

Если опять вспомнить 2020 год, тогда победитель президентских выборов определился лишь через четыре дня после выборов. На нынешних выборах не придется обрабатывать такое же количество бюллетеней, но разрыв между кандидатами во многих случаях может быть минимальным, так что подсчеты и пересчеты могут продолжаться довольно долго. Если в Джорджии дело дойдет до второго тура - что не исключено, поскольку в выборах участвует еще и третий кандидат от Либертарианской партии, - то он состоится 6 декабря, и только после него станет ясно, какая партия будет контролировать Сенат.

Многие американцы голосуют досрочно и по почте. По данным агрегатора United States Elections Project, к 4 ноября такими способами проголосовали уже 35 миллионов избирателей, что больше, чем на промежуточных выборах 2018 года. В Джорджии по состоянию на 3 ноября проголосовали 2,2 миллиона человек (большинство лично, а не по почте) - а всего там зарегистрировано чуть больше 7 миллионов.

В Пенсильвании к 3 ноября в избирательные комиссии поступило больше миллиона почтовых бюллетеней (примерно каждый девятый зарегистрированный избиратель), причем по законам штата, их можно будет начать обрабатывать только после окончания голосования 8 ноября. Ведущая пенсильванская газета Philadelphia Inquirer считает, что в целом итоги выборов в штате будут ясны в течение ночи после выборов или на следующий день, но при малой разнице в количестве голосов могут потребоваться пересчеты (при этом официальные итоги будут подведены только через 20 дней).

По данным Gallup, 41% зарегистрированных избирателей в этом году планировали проголосовать досрочно (в 2018 году их доля составляла 34%). Демократов среди них больше, чем республиканцев.