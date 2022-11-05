В УЕФА объявили о создании женской Лиги наций

Цель Лиги Наций – увеличить количество интересных матчей, а также дать возможность завоевать титул в новом турнире. Это также ставит перед женскими сборными новые спортивные цели: одновременно с победителем турнира, так же определятся три европейские сборные, которые получал право выступать на Олимпийских игр.

По словам Анны Рей, главы Комиссии УЕФА по женскому футболу и генерального секретаря ЭФС, новая система принесет пользу всем. „Это означает, что у женских сборных станет значительно больше матчей против равных соперников, чем год назад. Более конкурентная среда повышает спортивное напряжение, что, в свою очередь, делает игру еще более привлекательной для зрителей. Это помогает вовлекать новых девушек в игру. Это чрезвычайно важный и устойчивый шаг для повышения международного уровня всего женского футбола“, — сказала Рей.

В женской Лиге наций команды делятся на дивизион A, B и C в соответствии с их коэффициентом УЕФА. Победители групп элитного дивизиона выйдут в плей-офф соревнований, где поборются за главный трофей. По окончании соревнований определится победитель турнира и — раз в четыре года — три европейские команды, которые получат право выступить на Олимпийских играх. На Олимпиаде 2024 года в Париже выступят два финалиста турнира, а также сборная Франции на правах страны-хозяйки.

Внедрение женской Лиги наций также повлияет на квалификацию к чемпионату Европы. Сборные, занявшие первое и второе места в каждой группе высшего дивизиона, напрямую выйдут в финальную часть турнира. Остальные сборные дивизиона А встретятся в раунде плей-офф с лучшими командами дивизионов B и С и разыграют оставшиеся восемь путевок на европейское первенство. Новая система квалификации впервые будет применена в преддверии чемпионата Европы 2025 года.