ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (254-й день) | Путин разрешил мобилизовать отбывающих срок за тяжкие преступления, Медведев объявил, что Россия воюет с Сатаной

Meduza: Associated Press опубликовало расследование о „зачистке“ Бучи, устроенной российскими военными

Агентство Associated Press, авторы подкаста PBS Frontline и аналитики визуальных данных из SITU Research опубликовали расследование о событиях в городе Буча Киевской области, происходивших во время российской оккупации в начале марта 2022 года.

Журналисты изучили сотни часов записей с уличных камер видеонаблюдения, перехваченных телефонных разговоров россиян и построили 3D-модель, реконструировав российскую операцию по „зачистке“ Бучи. Авторы расследования утверждают, что российские военные проводили целенаправленную фильтрацию в городе, ходили от дома к дому, выявляя потенциальные угрозы и выискивая подозрительных жителей по спискам, составленным в спецслужбах РФ. Тех, кого подозревали в содействии украинским военным, подвергали пыткам и убивали, утверждают журналисты, ссылаясь на аудио- и видеоматериалы и свидетельства очевидцев.

Дроны, танки, БТРы и бронекатера – новый пакет помощи от США

Белый дом объявил о новом пакете американской военной помощи Украине на сумму $400 млн.

Он включает:

45 танков Т-72

250 БТР M1117

40 бронекатеров

1100 дронов Phoenix Ghost

Мобилизованных уже 318 тысяч

Из них 49 тысяч уже „выполняют боевые задачи“ в Украине, утверждает российский президент Владимир Путин. До сих пор и Путин, и министр обороны Сергей Шойгу говорили о 300 тысяч мобилизованных на войну.

Мобилизуют и с тяжкой судимостью

Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает призывать на военную службу по мобилизации граждан с неснятой или непогашенной судимостью за убийство, разбой, грабеж, наркобизнес и другие тяжкие преступления, предусмотренные УК РФ. Это позволяет мобилизовать сотни тысяч людей, осужденных условно или недавно освободившихся из колоний, которым ранее было запрещено служить.

Губернатор Курской области сообщил об обстреле приграничных поселков