ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (254-й день) | Путин разрешил мобилизовать отбывающих срок за тяжкие преступления, Медведев объявил, что Россия воюет с Сатаной
Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
Meduza: Associated Press опубликовало расследование о „зачистке“ Бучи, устроенной российскими военными
Агентство Associated Press, авторы подкаста PBS Frontline и аналитики визуальных данных из SITU Research опубликовали расследование о событиях в городе Буча Киевской области, происходивших во время российской оккупации в начале марта 2022 года.
Журналисты изучили сотни часов записей с уличных камер видеонаблюдения, перехваченных телефонных разговоров россиян и построили 3D-модель, реконструировав российскую операцию по „зачистке“ Бучи. Авторы расследования утверждают, что российские военные проводили целенаправленную фильтрацию в городе, ходили от дома к дому, выявляя потенциальные угрозы и выискивая подозрительных жителей по спискам, составленным в спецслужбах РФ. Тех, кого подозревали в содействии украинским военным, подвергали пыткам и убивали, утверждают журналисты, ссылаясь на аудио- и видеоматериалы и свидетельства очевидцев.
Дроны, танки, БТРы и бронекатера – новый пакет помощи от США
Белый дом объявил о новом пакете американской военной помощи Украине на сумму $400 млн.
Он включает:
45 танков Т-72
250 БТР M1117
40 бронекатеров
1100 дронов Phoenix Ghost
Мобилизованных уже 318 тысяч
Из них 49 тысяч уже „выполняют боевые задачи“ в Украине, утверждает российский президент Владимир Путин. До сих пор и Путин, и министр обороны Сергей Шойгу говорили о 300 тысяч мобилизованных на войну.
Мобилизуют и с тяжкой судимостью
Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает призывать на военную службу по мобилизации граждан с неснятой или непогашенной судимостью за убийство, разбой, грабеж, наркобизнес и другие тяжкие преступления, предусмотренные УК РФ. Это позволяет мобилизовать сотни тысяч людей, осужденных условно или недавно освободившихся из колоний, которым ранее было запрещено служить.
Губернатор Курской области сообщил об обстреле приграничных поселков
В Курской области под обстрел попали поселок Теткино Глушковского района и село Гордеевка Кореневского района, сообщил глава региона Роман Старовойт. Среди местных жителей пострадавших нет.
По словам Старовойта, „два прилета“ зафиксировано в Теткино. В результате осколками был посечен фасад и окна жилого дома, а также крыша сарая в соседнем домовладении.
В пятницу утром 450 тысяч жителей Киева остались без электричества
Об этом заявил мэр города Виталий Кличко. „Это в полтора раза больше, чем в предыдущие дни“, - сказал он, добавив, что энергосистема перегружена.
Война с Сатаной?
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, который с первых дней российского вторжения в Украину перешел на крайне грубую риторику, утром 4 ноября, когда в России отмечают День народного единства, снова привлек к себе внимание, заявив о сражении с Сатаной. В начале войны президент России объяснял войну „демилитаризаций“ и „денацификацией“, после военных неудач эти, похоже, цели ушли в прошлое. И Медведев ищет новые формулировки.
Российские силовики начали перепись в Энергодаре
Военные вместе с полицейскими уже несколько дней проводят подомовые обходы и перехватывают людей во дворах, рассказал мэр оккупированного Энергодара Дмитрий Орлов. Он попросил жителей иметь в виду, что иногда перепись заканчивается просмотром мобильных телефонов. Энергодар находится рядом с Запорожской атомной электростанцией, которая на фоне российских обстрелов была отключена от украинской энергосистемы.
Главное из сводки генштаба ВСУ
Россия нанесла четыре ракетных и 28 авиационных ударов, а также более 45 раз ударила из реактивной системы залпового огня. Пострадали около 30 населенных пунктов Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Херсонской и других областей.
Россия ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, где использует танки и артиллерию различных калибров. Вдоль линии соприкосновения в районе Южного Буга пострадали более 25 населенных пунктов.
Украина нанесла 21 удар по российским позициям, в результате которых пострадали 20 районов с вооружениями и военной техникой, а также ПВО, склад боеприпасов и другие военные объекты.
В селе Пески Луганской области военная комендатура назначенной администрации провела фильтрацию среди местных жителей. Около 30 человек были похищены и увезены в неизвестном направлении. Аналогичная ситуация происходит в населенных пунктах вдоль трассы Олешки - Новая Каховка Херсонской области.
Украина ожидает новые удары и использование ударных беспилотников - в частности, с территории Беларуси.