Поборют ли россияне Сатану? Медведев дал новое объяснение войне с Украиной

В послании, посвященном Дню народного единства России, Медведев написал, что задача России состоит в том, чтобы „остановить верховного властелина ада, какое бы имя он ни использовал - Сатана, Люцифер или иблис“.

Украина и Запад неоднократно отвергали утверждения президента Владимира Путина о том, что Украиной правят фашисты, преследующие русскоязычных. Они называют войну жестокой попыткой захватить украинские земли.

Стиль высказываний Медведева радикализуется с ходом войны. Некоторые комментаторы предполагают, что Медведев стал близок по высказываниям к таким антизападным радикально настроенным имперцам, как, например, публицист Александрв Проханов. „Маска, Александр Андреевич Проханов, я тебя знаю“, - написал признанный „иноагентом“ бывший главный редактор „Эха Москвы“ Алексей Венедиктов .

Медведев, который на посту президента в 2008-2012 годах считался либеральным модернизатором, заявил, что Москва борется с „безумными нацистами-наркоманами“ (подтверждений своим словами он не приводит), которых поддерживают „обыватели из распавшейся западной империи со стекающей по подбородку от вырождения слюной“.

Российское вторжение в Украину унесло жизни десятков тысяч человек и спровоцировало крупнейшую конфронтацию с Западом со времен кубинского ракетного кризиса 1962 года, когда сверхдержавы были ближе всего к ядерной войне, напоминает Рейтер.

Новый пост Медведева вызвал бурную реакцию в российских соцсетях, где делятся некомплиментарными предположениями о том, с чем может быть связана активность бывшего президента России.

Медведев, отвечая на вопрос, „за что мы воюем“, назвал целью войны России против Украины остановить Сатану и предупредил, что у Москвы есть возможность „отправить всех врагов в геенну огненную“, отмечает главную мысль его выступления агентство Рейтер.

В начале войны президент России Владимир Путин объяснял войну „демилитаризаций“ и „денацификацией“, после военных неудач эти, похоже, цели ушли в прошлое. И Медведев ищет новые формулировки. Но чем он „громче неистовствует“, тем „более жалкое впечатление производит“, комментирует его новое заявление политолог.

Медведев также сообщил, что „оружие бывает разное“. „У нас есть возможность отправить всех врагов в геенну огненную, но не это наша задача“, - написал он, используя библейский термин, который означает ад.

„Медведева за крутого пацана не держат“

Этими заявлениями Медведев разговаривает не только с народом, который пытается сплотить, но и с другими частями властной элиты, считает политолог Дмитрий Орешкин.

„Это человек, который когда-то говорил, что „свобода лучше, чем несвобода“, а дальше, чтобы сохранить свой статус, согласился уступить президентский пост, сейчас пытается объяснить новым силовикам свою полезность для той системы, которую строит условная „партия войны“, - сказал Орешкин Би-би-си. - Просто потому, что боится остаться один, без поддержки, без власти. Ему важно любой ценой удержаться в обойме, потому что на самом деле он маленький и слабый“.

Орешкин считает, что главные сторонники войны, такие как Рамзан Кадыров и Евгений Пригожин, „Медведева за крутого пацана не держат“. „Чем Медведев громче неистовствует, тем более жалкое впечатление производит“, - резюмировал эксперт.

С началом войны риторика Медведева становилась все более жесткой, хотя его взгляды иногда перекликаются с мыслями представителей высших эшелонов кремлевской элиты, констатирует Рейтер.

Оружием же сатаны, по словам Медведева, стала „затейливая ложь“. „А наше оружие - правда. Именно поэтому наше дело правое. Именно поэтому победа будет за нами! С праздником!“ - подытожил он.

Объявляя о начале вторжения, Владимир Путин употреблял такие термины, как „демилитаризация“ и „денацификация“. Он постоянно утверждает, что России якобы грозила опасность со стороны Запада, который использует Украину как свой полигон. Запад и Украина называют это ложным предлогом: Путин совершил немотивированную агрессию. Теперь, чтобы оправдать ее, соратник Путина Медведев заговорил о Сатане.