Скандальные вечеринки Санны Марин: нарушений в действиях финского премьера не найдено

Решение канцлера юстиции касается жалоб на деятельность Марин в ее свободное время.

По словам Пёюсти, в обращениях не содержалось конкретной информации о том, какая именно официальная обязанность премьера не была выполнена или была поставлена под угрозу.

В жалобах премьер-министра также критиковали за использование официальной резиденции в ненадлежащих целях и за приглашение гостей, не подвергавшихся проверке службой безопасности.

По словам канцлера, резиденцию министра можно использовать для проведения частных мероприятий, а от участников не требуется наличие пропуска от службы безопасности.

Напоминм, что в августе утечка видеозаписей с вечеринки премьер-министра Финляндии вызвала бурные дебаты в обществе.

Роль канцлера юстиции заключается в наблюдении за законностью действий государственных чиновников и органов власти.