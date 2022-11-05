Хоккейная Лига Coolbet: „Пантеры“ потерпели второе поражения от лидера, а нарвский клуб одержал уверенную победу

В пятницу:

В хоккейной лиге Coolbet таллиннский хоккейный клуб „Пантер“ в упорной борьбе проиграл рижскому „Курбадс“ со счетом 4:5 в дополнительное время (1:1 ; 1:2 ; 2:1 ; 0:1 ОТ) в ледовом холле „Шкода“.

В составе „Пантер“ шайбы забросили: Никлас Силдре, Пауль Силланди, Артур Федорук и Владислав Ануфриренко, две результативные передачи на счету Сандера Стетски, и по одной голевой передачи отдали Сильвер Кернаи и Илья Бабрусёв. В составе рижан, шайбы забросили: Эдгарс Адамовичс, Мартин Шпакс, Робертс Бинде, Эмильс Локмелис, а победную шайбу в дополнительное время забросил Микс Липсберг (1 шайба + 2 голевая передача). По одной голевой передачи отдали: Роберт Екимов, Маркис Земберг, Харди Парадниекс и Юрис Берзиньш.

Вратарь „Пантер“ Вильям-Хенрик Койтмаа отразил 29 бросков, а вратарь „Курбадс“ Улдис Чалпа отразил 33 броска.

В субботу:

В хоккейной лиге Coolbet нарвский „ПСК“ дома обыграл кохтла-ярвский „Виру Спутник“ со счетом 5:2 (2:2, 3:0, 0:0).

Гости вышли вперед с отрывом в две шайбы в начале первого периода, благодаря шайбам Геннадия Филиппова и Антона Некрасова, но Никита Кириллов (2+1), Александр Сапрыкин, Александр Работинский и Макс Вялья обеспечили хозяевам уверенную победу.

Вратари нарвского „ПСК“: Даниил Сеппенен отразил 23 броска, а Станислав Бажутов один бросок, а вратарь „Виру Спутника“ Сергей Андреев отразил 52 броска.

Латвийский „Курбадс“ во второй раз за два дня обыграл в гостях таллиннский клуб „Пантер“ со счетом 4:2 (1:0, 0:1, 3:1).

В составе „Курбадс“ шайбы забросили: Роберт Екимов (1+1), Мисюс Юлианс, Микс Липсберг и Марцис Зембергс, в составе „Пантер“ отличились Сильвер Керна и Патрик Коокмаа.

В воскресенье в 16:00 в Кохтла-Ярве местный „Виру Спутник“ сыграет с действующим чемпионом тартуским „Вялк 494“.

Турнирная таблица хоккейной лиги Coolbet: „Курбадс“ 16 очков (8 игр), „Пантер“ 13 (8), Тарту „Вялк 494“ 8 (7), Нарва „ПСК“ 8(7), „Рига“ 7 (10), Кохтла-Ярве „Эверест“, Кохтла-Ярве „Виру Спутник“ 0 (7).