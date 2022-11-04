Русский мир в Нарве: Почему в город едут студенты из разных стран

Так почему студенты хотят в Нарву, спросила я участников разговорного клуба. Во-первых, это русскоязычный город. А значит, кроме изучения языка с преподавателями, можно максимально окунуться в среду. Во-вторых, архитектура Нарвы напоминает российские города. И можно, стоя у реки, видеть берег России, добавили они.

Зимняя эстонская серость не страшна иностранцем, если у них есть мотивация учить русский язык. Приведу такой факт. В прошлом году в Нарвском колледже по обмену учились двое студентов из Италии – Матео и Алессия. Они жили в общежитии, много общались на русском языке с другими студентами. Планировалось, что они проведут семестр в Нарве, но когда поняли, какой отличный прогресс у них в изучении языка, то захотели остаться еще на один семестр. У Матео не получилось, а Алессия с удовольствием осталась в Нарве до лета. На каникулах многие студенты, живущие в общежитии, летали в гости к Матео: настолько они сдружились.

Мы играли в „Две правды и одна ложь“. Называешь о себе два правдивых факта и один – ложный. Остальные догадываются, какой из них является правдой, а какой – ложью. Суне, студент третьего курса, сказал, что он был в Нарве. Ему поверили! Но нет, это ложь, он не ездил в Эстонию. Хотя тоже думает, что это было бы неплохо. Еще он назвал факт, связанный с посещением храма. Слово за слово, я рассказала, что знаю об истории нарвской Православной церкви Вознесения господня. Потом ребята с интересом расспрашивали о других достопримечательностях города. Коротко рассказала об уникальных экскурсиях Александра Опенко. В том числе о том, что он знает факты из истории датского периода города. Участники клуба сказали, что запомнили это имя и надеются лично походить по городу с гидом, который ведет экскурсии в костюмах. Для них это удивительно: в Копенгагене они таких не встречали. И да, про мрачную погоду Нарвы в осенне-зимний период они знают. Она их не пугает: привезут с собой хюгге.

Они изучают русский язык. Пришли в разговорный клуб, который я веду в этом семестре в университете. Возможно, год назад они хотели бы отправиться в Санкт-Петербург или Москву. А теперь – в Нарву. В Россию студенты или боятся путешествовать, или у них нет возможности поехать, потому что отношения со страной-агрессором разорваны.

На вопрос о том, получится ли сделать в Нарве сильный центр по изучению русского языка как иностранного, Ольга Бурдакова говорит, что колледж уже является таким центром, хотя, конечно, не единственным. Программы обучения предлагают и Таллиннский университет, и Колледж иностранных языков и культур в Тарту.

„В зависимости от договоренностей с партнерами колледжа, есть группы, которые проживают в семьях, – говорит Ольга Бурдакова. – У нас со многими нарвскими семьями за годы сложились дружеские отношения, они ежегодно готовы принимать студентов. Часто это молодые семьи, в которых есть дети, изучающие английский, им нужна языковая практика, поэтому это интересно обеим сторонам“. С удивлением узнаю, что многие старшекласники из Америки потом со своими родственниками возвращаются в Нарву и продолжают поддерживать теплые отношения с семьями, в которых жили во время учебы.

Например, Софи, тоже участница разговорного клуба в Копенгагене, собиралась ехать в Нарву в октябре, но не в колледж, ей просто интересно изучать русский язык для себя. Она знает французский. Летала в Париж, чтобы его учить. А за русским языком решила ехать в Нарву. Она не понимала, как найти преподавателя для индивидуальных уроков. Вопрос у нее вызвал также поиск жилья: отель не вариант, она планировала жить в семье, чтобы больше общаться на русском. Но как найти принимающую семью? Предполагаю, что Софи не одна такая энтузиастка. Отсутствие информации охладило ее порыв.

Вирумаа. Особенно такие программы будут популярны в каникулярное время. Но вспомним себя. Когда мы планируем путешествия, факты о тех местах, куда собираемся ехать, мы ищем на сайтах и в соцсетях. А много ли есть информации на нарвских сайтах о таких проектах и возможностях города?

Елена Лохматова, руководитель популярного в городе молодежного центра Vita Tiim, который проводит много проектов по обмену, считает, что Нарва может быть лидером среди городов Балтийских стран, предлагающих программы изучения русского языка. „У нас же русский язык на каждом шагу, – говорит Лохматова. – Когда студенты приезжают по обмену, вопрос включения занятий русским языком зависит от их целей и бюджета, которым они располагают. В некоторых случаях мы ведем такие занятия четыре раза в неделю по полдня в течение трех недель, иногда через день по два часа“. Часть дня – это русский язык, а во второй половине дня ребята проходят практику на русском языке на местных предприятиях.

„Мы работаем исключительно по своим учебным материалам, не по учебникам, молодые преподаватели тоже разрабатывают свои материалы, – продолжает Бурдакова. – У нас высокое качество преподавания, это объективно могу сказать. На прошлой неделе, например, мы узнали, что все американские школьники, обучавшиеся у нас этим летом по программе National Security Language Initiative for Youth, всего за шесть учебных недель сделали скачок с одного языкового уровня на другой. И это, конечно, во многом заслуга наших преподавателей“.

они ассистируют преподавателям – помогают проверять письменные работы студентов, проводят индивидуальные консультации для них, а затем включаются в преподавание. За два года из ассистентов они вырастают в успешных и уверенно работающих преподавателей“.

По словам Ольги Бурдаковой, в нынешней ситуации многие университеты ищут партнеров по изучению русского языка, Нарва оказывается притягательным местом. И потому что здесь среда, и потому что обучение колледж предлагает на высоком уровне. „Мы не только обучаем иностранцев, но и готовим учителей русского языка как иностранного, – говорит Ольга. – У нас есть две магистерские программы. Одна – международная, другая – внутриэстонская. Поэтому для занятий мы можем привлекать не только специалистов нашей кафедры, но и лучших выпускников этих программ. Сначала

„Мы принимаем много иностранных групп весной и летом, – рассказывает Бурдакова. – Это группы из Америки и Европы. У нас давние отношения с французскими университетами. Третий год подряд приезжают студенты из Британии. Например, в этом семестре у нас проходят обучение две группы студентов из Нотингема. У нас были студенты из Швеции. Знаю, что есть интерес и у австралийских университетов“.

При этом Нарвский колледж проводит курсы и летние школы уже более 15 лет, а начиная с 2015 года ежегодно принимает несколько групп иностранных студентов с разными уровнями изучения языка – от А2 до С1. Когда была пандемия, преподаватели вели занятия в дистанционном формате.

Иван Полынин, специалист по международным связям Нарвского колледжа Тартуского универистета, считает, пока все же рано говорить, что Нарва станет лидером среди центров, обучающих русскому языку. Для этого нужно еще поработать. Но одним из лидеров он уже точно является, уверен Полынин. Иван подтверждает, что из Дании есть желающие приехать в колледж по программе обмена. „Сейчас ведем переговоры, и следующей осенью к нам приедет группа студентов из Копенгагена, в целом спрос на программы по изучению русского языка увеличился“, – констатирует Иван.

А где жить в Нарве?

В следующем семестре в Нарву по программе Erasmus+ приедет Вера, студентка из Копенгагена, которая тоже ходит в разговорный клуб. Мы поговорили о ее решении. Ей не терпится приехать в Нарву в феврале, но она волнуется из-за жилья. Общежитие колледжа переполнено, она не знает, будет ли у нее возможность жить в нем или придется искать жилье. По своему опыту знаю, что без общежития расходы на проживание в стране, куда приехал учиться, значительно увеличиваются. Я сначала хотела ее успокоить тем, что все же цены в Нарве меньше, чем в Копенгагене: и на жилье, и на продукты. Но насчет продуктов уже есть сомнения. А стоимость съемного жилья – да, в Нарве меньше. Для сравнения, в Копенгагене снять комнату в квартире стоит от 700-800 евро. Комнату! И найти жилье очень сложно. Вера решила, что если не получится с общежитием, то будет сдавать свою квартиру в Копенгагене, чтобы иметь возможность арендовать жилье в Нарве. В любом случае снимать квартиру для студента – это задачка со звездочкой.