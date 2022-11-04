НЕОБЫЧНАЯ НАХОДКА | В Тартумаа охотникам встретилась лосиха с оторванными ушами

По словам охотников Пухья, добытый лось без ушей и раньше был замечен в зоне действия скрытой камеры. При ближайшем рассмотрении дичи выяснилось, что у нее оторваны уши, а также сильно разодрана спина. В ранах были сильные очаги гноя, в результате чего животное болело и страдало.

Что могло стать причиной таких травм?

Точно никто не может сказать. По версии охотников, это мог быть медведь, напавший на лосят, которых лосиха пыталась защитить. На лосенка, вероятно, напал медведь, потому что лосихи в тот момент рядом с ним не было. Однако у лосихи были признаки, указывающие на то, что в этом году у нее родился детеныш.

По словам местных жителей, в последнее время в этом районе все чаще можно увидеть медведей. Также в этом районе были замечены волки с сильными признаками заражения паршой. На двоих их них в октябре от государства было получено специальное разрешение на охоту. Охотники решают эту проблему. Однако, по словам местных жителей, в этом районе было встречено шесть волков, больных паршой.