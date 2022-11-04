Илон Маск начал в Twitter масштабные сокращения. Людей попросили не приходить сегодня на работу

Руководство компании Twitter Inc., владеющей соцсетью Twitter, разослало сотрудникам электронные письма с официальным анонсом череды сокращений персонала, которые произойдут в компании. Согласно тексту послания, на которое ссылается агентство AFP увольнения начнутся в пятницу, 4 ноября, в начале рабочего дня по местному времени в США.

В письме указано, что сотрудники получат по электронной почте письма, в которых будет указано, продолжат ли они работу в фирме. При этом их попросили не приходить на свои места в офисы, так как те будут временно закрыты, а действие рабочих пропусков приостановлено. Тех, кто направится в офисы до прочтения письма, просят вернуться домой, в компании объявлен выходной.

Руководство Twitter Inc. называет череду сокращений „сложным процессом“, который происходит в те времена, когда платформа переживает „невероятно сложный опыт“. „Мы понимаем, что это повлияет на ряд людей, которые внесли ценный вклад в Twitter, но, к сожалению, это действие необходимо для обеспечения успеха компании в будущем“, - указывают авторы письма.

Маск пытается компенсировать „переплату“

По данным американских СМИ, новый владелец Twitter Inc. - бизнесмен Илон Маск планирует сократить численность персонала на 50 процентов. В настоящее время в Twitter работает около 7500 человек.

Увольнения в компании начались сразу после того, как Маск закрыл сделку по приобретению компании за 44 млрд долларов, о которой объявил еще в апреле. После этого он пытался изменить свое решение, но вернулся к покупке, когда совет директоров Twitter сообщил о намерении подать на него в суд, требуя завершить сделку. Причиной для критики со стороны Маска стали якобы недостоверные сведения о количестве ботов и фейковых аккаунтов в соцсети.