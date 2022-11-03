В Нарвскую Кренгольмскую гимназию назначен временный руководитель

Екатерина Голубцова - депутат правящей коалиции Нарвского городского собрания, директор детского сада Põngerjas.

Как пояснила „Нарвской Газете“ исполняющая обязанности руководителя Отдела культуры горуправы Лариса Дегель, это назначение сделано на период проведения конкурса на замещение вакантной должности директора Кренгольмской гимназии.

1 ноября руководитель Отдела культуры и Екатерина Голубцова встретились с коллективом педагогов Кренгольмской гимназии, на встрече присутствовали и родители учащихся. Вопросов к Екатерине Голубцовой тогда не возникло. Сегодня, в четверг, Екатерина Голубцова пообщалась и с техническим персоналом гимназии.

Сам конкурс тоже был объявлен вчера. Именно новый и.о. директора объявил конкурс на замещение вакантной должности директора. Согласно его условиям участникам дается менее месяца на подготовку и предоставление необходимых документов. Они должны быть поданы не позднее 30 ноября текущего года.

Как пояснила Екатерина Голубцова, ее вполне устраивает основное место работы и претендовать на должность директора Кренгольмской гимназии сама она не намерена.