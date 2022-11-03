Глава Совбеза РФ Патрушев обвинил Лондон во взрывах на „Северных потоках“. И привел „доказательство“

В качестве доказательства он назвал SMS-сообщение со словами „Всё сделано“, которое, по его утверждению, тогдашний премьер-министр Великобритании Лиз Трасс отправила госсекретарю США Энтони Блинкену вскоре после взрывов на газопроводах. Свое заявление он сделал в Москве во время встречи секретарей советов безопасности стран СНГ.

Что известно об „SMS Лиз Трасс“

Как сообщает российское информагентство РИА „Новости“, об „эсэмэс Лиз Трасс“ Энтони Блинкену, ставшем известным после взлома телефона британского премьера хакерами, сообщил в Twitter пользователь под именем Kim Dotcom. Агентство называет его немецко-финским предпринимателем, проживающим в Новой Зеландии, и отмечает, что его обвиняют в рэкете, отмывании денег и мошенничестве, а власти США требуют его выдачи.

По утверждению Kim Dotcom, речь идет не о том телефоне Трасс, который был взломан в июле, то есть еще до взрывов на „Северных потоках“.

Ранее Россия обвинила Великобританию в причастности к атаке дронов на корабли Черноморского флота РФ в Севастополе 29 октября. Министерство обороны РФ назвало эту атаку терактом и заявило, что его устроили бойцы 73-го специального центра морских операций ВМС Украины, а операция готовилась якобы под руководством „британских специалистов“ в городе Очаков Николаевской области.

В Лондоне назвали это утверждение „ложью эпического масштаба“.

Расследование причин повреждений „Северных потоков“

Повреждения обоих ниток „Северного потока“ и одной нитки „Северного потока - 2“ произошли 26 сентября.

В середине октября премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что ее страна не будет предоставлять России и другим странам результатов расследования причин повреждения труб газопроводов, случившихся в исключительной экономической зоне королевства, объяснив это высоким уровнем важности этих данных для сферы безопасности.