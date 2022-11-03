03.11.2022, 20:51
Зеленский заявил, что не будет участвовать в саммите G20, если там будет Путин(8)
ФОТО: | ZUMAPRESS.com
Президент Украины Владимир Зеленский откажется от участия в саммите G20, если на этом мероприятии будет присутствовать президент РФ Владимир Путин, передает Meduza.
„Позиция моя личная и позиция Украины заключается в том, что если лидер Российской Федерации будет участвовать, то Украина не будет участвовать. Посмотрим, как сложится в будущем“, — заявил Зеленский на брифинге 3 ноября.
При этом он добавил, что Украина продолжает подготовку к саммиту, который пройдет на острове Бали в Индонезии 15-16 ноября.
Президенты России и Украины оба приглашены на саммит G20 в Индонезии. В Москве и Киеве заявляли, что пока окончательно не определились с форматом своего участия в мероприятии.