Правда ли, что в США порноактёра арестовали после того, как он избил группу неонацистов?
Несколько дней назад в соцсетях завирусилась новость об аресте актёра фильмов для взрослых, который вступил в неравный бой: он якобы побил 35 неонацистов. Мы проверили достоверность этой истории.
Англоязычные публикации с этой новостью разошлись по Сети 24–25 октября 2022 года. Наиболее широко они завирусились на Reddit и в Twitter, а затем появились в русскоязычном сегменте интернета. Так, пост о драке актёра гей-порно с десятками неонацистов, опубликованный 27 октября в паблике „Борщ“ во „ВКонтакте“, на момент написания этого текста получил более 3000 лайков и 5300 репостов при 425 000 просмотрах. Кроме того, можнонайти десятки постов в сообществах поменьше и на личных страницах. Распространяют историю и русскоязычные пользователи Twitter (примеры тут, тут и тут). В Telegram-каналах „Россия сейчас», „r/ретранслятор» и „Яжеугнетён» записи собрали 305 000, 68 000 и 28 000 просмотров соответственно, но есть примеры и с результатами поскромнее (тут, тут и тут).
Первоисточник новости — сайт Daily News Reported, где она появилась 22 апреля 2022 года. Согласно этому ресурсу, драка якобы произошла в районе Ван-Найс, штат Калифорния. Далее приводим полный перевод текста.
Вчера поздно вечером 28-летний Брэндон Паркер, также известный как Брэндон Каммингс, гулял со своей собакой, в это время к нему подошла группа неонацистов и начала его донимать. Брэндон исполнил главную роль в десятках хардкорных порнографических фильмов из серии гей-порно Let's Go Brandon. Он настолько успешен как актёр фильмов для взрослых, что по всей нашей великой стране можно увидеть флаги и наклейки на бамперах в поддержку его звёздной личности и общего вклада в развитие общества.
Несколько мужчин узнали Брэндона по его картинам и стали высмеивать актёра, обладающего большим „достоинством“. Объектом насмешек нацистов стала и собака Брэндона по кличке Тигр породы пудель тикап. Дурацкие шутки о том, что Тигр — такая же маленькая и слабая сучка, как и его папочка, начали злить Брэндона. Всё это время он изучал обстановку и разрабатывал план атаки. Актёр совершенно не нервничал и не боялся банды хулиганов, поскольку в течение последних шести лет занимался смешанными единоборствами. Брэндон считает, что в подобных ненавистнических группировках в основном состоят люди, которые боятся мира, где они никому не нужны со своими устаревшими и идиотскими взглядами на жизнь. Они считали его слабым, но ошиблись.
Один из нацистов подошёл ближе, чтобы пнуть Тигра, но Брэндон был готов и нанёс ему удар ногой, повалив его на землю. Затем он устранил каждого нациста одного за другим, избивая их ногами и руками. Обеспокоенные граждане, которые не знали, что именно произошло, вызвали правоохранительные органы. Брэндона арестовали и отвезли на допрос, но позже отпустили, так как видеозапись показала, что он защищался от 35 человек.
Нацистов выгнали из их клуба ненависти за то, что им надрал задницу гей.
В разделе „О нас» на сайте Daily News Reported (можно перевести как „Ежедневный новостной отчёт“) указано, что это „сфабрикованная сатирическая газета и юмористический сайт“, не предназначенный для лиц моложе 18 лет. Также дисклеймер гласит: „Во всех своих материалах Daily News Reported использует вымышленные имена, за исключением случаев, когда высмеиваются общественные деятели. Во всех остальных случаях использование реальных имён — простое совпадение“. О сатирическом характере ресурса можно понять и по его слогану: „Не совсем ежедневный. И не совсем новостной“.
По данным наших коллег-фактчекеров из Snopes и Newsweek, реальной порнозвезды под псевдонимом Брэндон Каммингс не существует. Помимо этого, им не удалось найти ни одного реального примера из серии гей-порно Let's Go Brandon. При этом в порноиндустрии действительно есть актёр по имени Брэндон Паркер, но на сопроводительном фото изображён не он. Человек с того снимка ещё в 2013 году попадал в подборку самых сексуальных арестованных парней.
На самом деле фраза Let's Go Brandon («Вперёд, Брэндон“) — это эвфемизм, который некоторые люди в консервативных кругах используют вместо того, чтобы сказать: „На *** Джо Байдена“ (Fuck Joe Biden). Этот лозунг, ставший впоследствии мемом, появился в октябре 2021 года. Во время интервью с гонщиком Брэндоном Брауном корреспондентка NBC Келли Ставаст сказала, что люди на трибунах скандируют: „Let's Go Brandon“, хотя на самом деле они кричали: „Fuck Joe Biden“. Не ясно, сделала ли это Ставаст намеренно или просто не расслышала. Такое происхождение фразы объясняет упоминание наклеек и флагов по всей стране из начала сатирической новости.
Итог: Сатирические новости