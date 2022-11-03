Правда ли, что в США порноактёра арестовали после того, как он избил группу неонацистов?

Англоязычные публикации с этой новостью разошлись по Сети 24–25 октября 2022 года. Наиболее широко они завирусились на Reddit и в Twitter , а затем появились в русскоязычном сегменте интернета. Так, пост о драке актёра гей-порно с десятками неонацистов, опубликованный 27 октября в паблике „Борщ“ во „ВКонтакте“, на момент написания этого текста получил более 3000 лайков и 5300 репостов при 425 000 просмотрах. Кроме того, можно найти десятки постов в сообществах поменьше и на личных страницах. Распространяют историю и русскоязычные пользователи Twitter (примеры тут , тут и тут ). В Telegram-каналах „ Россия сейчас », „ r/ретранслятор » и „ Яжеугнетён » записи собрали 305 000, 68 000 и 28 000 просмотров соответственно, но есть примеры и с результатами поскромнее ( тут , тут и тут ).

Вчера поздно вечером 28-летний Брэндон Паркер, также известный как Брэндон Каммингс, гулял со своей собакой, в это время к нему подошла группа неонацистов и начала его донимать. Брэндон исполнил главную роль в десятках хардкорных порнографических фильмов из серии гей-порно Let's Go Brandon. Он настолько успешен как актёр фильмов для взрослых, что по всей нашей великой стране можно увидеть флаги и наклейки на бамперах в поддержку его звёздной личности и общего вклада в развитие общества.



Несколько мужчин узнали Брэндона по его картинам и стали высмеивать актёра, обладающего большим „достоинством“. Объектом насмешек нацистов стала и собака Брэндона по кличке Тигр породы пудель тикап. Дурацкие шутки о том, что Тигр — такая же маленькая и слабая сучка, как и его папочка, начали злить Брэндона. Всё это время он изучал обстановку и разрабатывал план атаки. Актёр совершенно не нервничал и не боялся банды хулиганов, поскольку в течение последних шести лет занимался смешанными единоборствами. Брэндон считает, что в подобных ненавистнических группировках в основном состоят люди, которые боятся мира, где они никому не нужны со своими устаревшими и идиотскими взглядами на жизнь. Они считали его слабым, но ошиблись.



Один из нацистов подошёл ближе, чтобы пнуть Тигра, но Брэндон был готов и нанёс ему удар ногой, повалив его на землю. Затем он устранил каждого нациста одного за другим, избивая их ногами и руками. Обеспокоенные граждане, которые не знали, что именно произошло, вызвали правоохранительные органы. Брэндона арестовали и отвезли на допрос, но позже отпустили, так как видеозапись показала, что он защищался от 35 человек.



Нацистов выгнали из их клуба ненависти за то, что им надрал задницу гей.