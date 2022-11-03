ФОТО | Хейки Наби обжалует решение спортивного арбитражного суда в Федеральном суде Швейцарии

Ранее стало известно, что серебряный призер по греко-римской борьбе и двукратный чемпион мира Хейки Наби недавно получил решение Международного спортивного суда (CAS), которое оставило в силе двухлетнюю дисквалификацию, наложенную на эстонского борца Хейки Наби, но указав в решении, что Наби является жертвой и его нельзя назвать мошенником или употребляющим запрещенные вещества.

„Я ценю тщательное разбирательство CAS, хотя не могу сказать, что я счастлив по понятным причинам. Мне важно, чтобы было заявление о том, что я никого не обманывал. Я сам об этом говорил с самого начала. Надеюсь, решение CAS все это подтвердит“, — сказал Наби.

„Когда ты знаешь, что ты честный спортсмен и не сделал ничего плохого, больно видеть, что есть люди, которым нет дела до правды. А также тех, кто борется за чистоту спорта. Быть на вершине своей карьеры и видеть, как на следующий день от тебя отворачиваются и списывают со счетов. Никому не пожелаю такого опыта. За эти несколько лет я узнал, кто мои друзья на самом деле и насколько в меня верят. Я очень благодарен им за это“.

„Что будет дальше? Для меня борьба за честное имя закончилась победой. Во мне все еще есть желание бороться и поехать на Олимпиаду. На данный момент я считаю более уместным не распространяться на тему продолжения карьеры и намерен объявить о своем решении следующей весной, когда закончится дисквалификация“.

Точку в этой истории он решил не ставить. 37-летний спортсмен заявил, что будет обжаловать решение международного арбитража в Федеральном суде Швейцарии.

„Я решил обжаловать решение CAS в Верховном суде Швейцарии“, - сказал спортсмен.

Адвокат спортсмена Пауль Керес уточнил, что апелляция в Верховный суд Швейцарии должна быть подана в течение одного месяца. От начала процедуры до ее завершения может пройти примерно год.