ФОТО | Хейки Наби обжалует решение спортивного арбитражного суда в Федеральном суде Швейцарии
Хейки Наби объявил на сегодняшней пресс-конференции, что обжалует решение Международного спортивного арбитражного суда (CAS), который признал его виновным в нарушении допинговых правил и не отменил двухлетнюю дисквалификацию, в Федеральном суде Швейцарии.
Ранее стало известно, что серебряный призер по греко-римской борьбе и двукратный чемпион мира Хейки Наби недавно получил решение Международного спортивного суда (CAS), которое оставило в силе двухлетнюю дисквалификацию, наложенную на эстонского борца Хейки Наби, но указав в решении, что Наби является жертвой и его нельзя назвать мошенником или употребляющим запрещенные вещества.
„Я ценю тщательное разбирательство CAS, хотя не могу сказать, что я счастлив по понятным причинам. Мне важно, чтобы было заявление о том, что я никого не обманывал. Я сам об этом говорил с самого начала. Надеюсь, решение CAS все это подтвердит“, — сказал Наби.
„Когда ты знаешь, что ты честный спортсмен и не сделал ничего плохого, больно видеть, что есть люди, которым нет дела до правды. А также тех, кто борется за чистоту спорта. Быть на вершине своей карьеры и видеть, как на следующий день от тебя отворачиваются и списывают со счетов. Никому не пожелаю такого опыта. За эти несколько лет я узнал, кто мои друзья на самом деле и насколько в меня верят. Я очень благодарен им за это“.
„Что будет дальше? Для меня борьба за честное имя закончилась победой. Во мне все еще есть желание бороться и поехать на Олимпиаду. На данный момент я считаю более уместным не распространяться на тему продолжения карьеры и намерен объявить о своем решении следующей весной, когда закончится дисквалификация“.
Точку в этой истории он решил не ставить. 37-летний спортсмен заявил, что будет обжаловать решение международного арбитража в Федеральном суде Швейцарии.
„Я решил обжаловать решение CAS в Верховном суде Швейцарии“, - сказал спортсмен.
Адвокат спортсмена Пауль Керес уточнил, что апелляция в Верховный суд Швейцарии должна быть подана в течение одного месяца. От начала процедуры до ее завершения может пройти примерно год.
Напомним, что 17 февраля 2021 года стало известно, что в допинг-пробе серебряного призера Олимпиады в Лондоне и двукратного чемпиона мира Хейки Наби, взятой в начале января, были обнаружены следы летрозола, стимулирующего рост мышц. Аналогичный результат впоследствии показала и контрольная проба „Б“, вскрытая и проанализированная в начале апреля. В июне прошлого года эстонскому борцу назначили наказание за допинговые нарушения в виде запрета на участие в соревнованиях на два года. Но у Наби оставалась возможность обжаловать решение дисциплинарной комиссии в Международном спортивном арбитраже.