Если обычный магний не помогает, попробуйте инновационный липосомальный магний
Магний является одним из важнейших для организма минералов, и его содержание в организме велико. Больше всего магния содержится в костях и мышцах, а также в тканевых жидкостях и клетках.
Магний является сверхважным минералом для мозга и организма и влияет на организм различными способами, от регулирования уровня сахара в крови до повышения спортивных достижений.
Магний играет важную роль, помогая более чем 300 энзимам в осуществлении различных химических реакций в организме, например таких как укрепление белков и костей, а также регулировании уровня сахара в крови, кровяного давления и функций мышц и нервов. Магний также действует как электропроводник, который сокращает мышцы и заставляет сердце биться ровно.
Хотя магний содержится во многих продуктах, от листовых овощей до орехов, семян и бобов, многие люди не получают достаточное количество магния из своего рациона. Наиболее подвержены риску дефицита магния спортсмены, пожилые люди, диабетики II типа и люди с целиакией и различными проблемами пищеварения.
Признаки дефицита магния – это усталость, слабость, нечувствительность или зуд кожи, мышечные спазмы, аномальный сердечный ритм и т. д. Исследования показали, что дефицит магния может быть фактором риска остеопороза, а потребление пищевых добавок, содержащих магний, способствует повышению минеральной плотности костей у женщин в постменопаузе и пожилых женщин и тем самым помогает предотвратить риск остеопороза.
Липосомальный магний Nordaid, гель, 200 мг
Эстонская компания Nordaid разработала гель с липосомальным магнием, который всасывается непосредственно в клетки через кровообращение. Исследования показали, что липосомальное средство всасывается быстрее и эффективнее, чем пищевая добавка в форме таблетки или капсулы.
Липосомальный магний Nordaid, гель, 200 мг – это инновационная и уникальная смесь липосомального инкапуслированного цитрата-малата магния, которая обеспечивает наилучшее всасывание магния.
Мы используем очень инновационный магний, который содержит цитрат-малат в одной молекуле.
Это первый липосомальный магний, который можно вводить непосредственно в рот. Но при желании вы можете смешать гель с соком или водой, чтобы получить вкус, который вам нравится.
Липосомальный магний достигает клеток быстрее, чем другие формы, и не вызывает проблем с пищеварением.
Магний Nordaid содержится в отдельных герметичных пакетиках, которые можно открыть одной рукой и удобно брать с собой на тренировку или в путешествие, и может храниться при комнатной температуре.
Средство не содержит глютена и лактозы. Подходит веганам.