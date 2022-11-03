Окружной суд посчитал необходимым заключение Николая Осипенко под стражу

По оценке криминальной коллегии Тартуского окружного суда, уездный суд обоснованно посчитал, что, оставшись на свободе, Осипенко может продолжать совершать преступления, в которых его подозревают. При этом по какой-то причине уездный суд не заключил Осипенко под стражу.

Существенным в данном деле является вопрос здоровья Осипенко и то, действительно ли оно однозначно не позволяет оставлять его под стражей.

По закону при определении меры пресечения, помимо прочего, берется во внимание и здоровье подозреваемого. Да, уездный суд оценил этот аспект, однако, по мнению криминальной коллегии, эта оценка (что, исходя из состояния здоровья, Осипенко под стражу заключать нельзя) была неправильной.

Защита и уездный суд при оценке состоянии здоровья Осипенко ссылались на экспертный акт от 2019 года, а также на постановление о прекращении уголовного дела от этого же года. Был сделан вывод, что поскольку несколько лет назад Осипенко был признан неизлечимо больным и из-за этого в его отношении прекратили уголовное дело, то и сейчас в его отношении нельзя проводить процессуальные действия, а особенно заключать под стражу. Криминальная коллегия Тартуского окружного суда с этим не согласилась.