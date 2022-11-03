Окружной суд посчитал необходимым заключение Николая Осипенко под стражу(14)
Тартуский окружной суд аннулировал постановление Вируского уездного суда, который не стал заключать подозреваемого во взяточничестве бизнесмена Николая Осипенко под стражу. По оценке окружного суда, заключение Осипенко под стражу „неизбежно необходимо“.
По оценке криминальной коллегии Тартуского окружного суда, уездный суд обоснованно посчитал, что, оставшись на свободе, Осипенко может продолжать совершать преступления, в которых его подозревают. При этом по какой-то причине уездный суд не заключил Осипенко под стражу.
Существенным в данном деле является вопрос здоровья Осипенко и то, действительно ли оно однозначно не позволяет оставлять его под стражей.
По закону при определении меры пресечения, помимо прочего, берется во внимание и здоровье подозреваемого. Да, уездный суд оценил этот аспект, однако, по мнению криминальной коллегии, эта оценка (что, исходя из состояния здоровья, Осипенко под стражу заключать нельзя) была неправильной.
Защита и уездный суд при оценке состоянии здоровья Осипенко ссылались на экспертный акт от 2019 года, а также на постановление о прекращении уголовного дела от этого же года. Был сделан вывод, что поскольку несколько лет назад Осипенко был признан неизлечимо больным и из-за этого в его отношении прекратили уголовное дело, то и сейчас в его отношении нельзя проводить процессуальные действия, а особенно заключать под стражу. Криминальная коллегия Тартуского окружного суда с этим не согласилась.
Спорный момент касается не того, что состояние здоровья Осипенко плохое, а того, что, по мнению окружного суда, заключение уездного суда о том, будто в заключении жизнь и здоровье Осипенко будут находиться под угрозой, неверно. К нынешнему делу приобщен акт экспертизы, проведенной 24 октября 2022 года с целью выяснить, способен ли Осипенко находиться под стражей. Эксперт пришел к выводу, что прямых противопоказания для этого у Осипенко нет, однако ему следует обеспечить необходимое лечение и постоянный уход за телом. Также важно, чтобы в случае ухудшения состояния здоровья была возможность незамедлительно получить медицинскую помощь. Обязательство по оказанию помощи регулируется законом, и эстонские тюрьмы располагают всеми средствами для его исполнения. Важно отметить, что если в самой тюрьме нет возможности провести необходимое лечение, человека незамедлительно направляют к специалистам соответствующего профиля. Таким образом, находясь под стражей, Осипенко будет обеспечен всеми условиями, приведенными в акте экспертизы.
По мнению окружного суда, велика вероятность, что Осипенко, оставаясь на свободе, продолжит совершать те преступления, в которых его подозревают. Тем более, что ему для этого даже не надо выходить из дома, так как он и до этого по сути все делал дома, путем телефонных переговоров, домашних встреч и т.д. Суд пояснил, что такую позицию не подрывает даже тот факт, что ранее у Осипенко не было уголовных наказаний. Заключение под стражу лиц, ранее не привлекавшихся к уголовной ответственности, не исключено, если в их деле имеется высокий риск совершения преступлений, и по мнению суда, в деле Осипенко этот риск есть.
Кроме этого, окружной суд посчитал, что в случае с Осипенко можно говорить и о риске уклонения от уголовного производства.
Учитывая вышеизложенное, заключение Осипенко под стражу, по мнению криминальной коллегии окружного суда, является неизбежным. По оценке суда, состояние его здоровья не является препятствием, и в качестве меры пресечения он должен содержаться под стражей в течение двух месяцев с момента задержания.
Согласно пенитенциарному кодексу, постановление суда вступает в силу немедленно. Стороны могут подать письменную апелляцию в Тартуский окружной суд в течение 15 дней.