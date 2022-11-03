03.11.2022, 11:37
Дончич повторил 60-летний рекорд Уилта Чемберлена в НБА
ФОТО: | Scanpix
Словенский баскетболист стал третьим игроком в истории НБА, кому удалось набрать более 30 очков в первых семи матчах сезона.
„Даллас Маверикс“ обыграл „Юту Джаз“ со счетом 103:100 в матче регулярного чемпионата НБА. Лидер „Даллас“ Лука Дончич набрал в этой игре 33 очка, пишет РБК.
Словенец преодолел рубеж в 30 очков уже седьмой матч подряд со старта сезона. В предыдущих играх у него было 35, 32, 37, 41, 31 и 44 очка соответственно.