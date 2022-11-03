ФОТО | В ноябре все еще можно собирать грибы?

И продвинутые грибники прекрасно об этом знают. Список грибов, мечтающих попасть в вашу корзинку в эту пору, весьма внушителен, тут и различные лисички, рядовки, маслята, опята, вёшенки, говорушки, горькушки и многие другие. Везунчикам удаётся найти и более ценные грибы – рыжики, подосиновики и даже белые. Конечно, грибы поздней осенью растут не так интенсивно, как в „урочный час“, но, тем не менее, собрать их как минимум на сковородку задача абсолютно реальная и выполнимая.

В этом году погода особенно постаралась - весна была длительная и прохладная, а лето сухое и, можно сказать, испепеляющее. Слава Богу, обошлось без лесных пожаров. Всё это, конечно, наложило отпечаток на развитие грибницы, её рост и, соответственно, урожайность грибов . Не все, но значительная часть их росла не равномерно в течение сезона, а всплесками, порой, увы, весьма незначительными. Опята осенние я наблюдал всего один раз и то в состоянии примордий. Белых груздей вовсе не встречал. Вообще с млечниками, исключая, пожалуй, горькушки и отчасти чёрные грузди, были большие проблемы. В этой связи я даже „согрешил“ - впервые в жизни купил грибы. А что оставалось делать? Не могу представить праздничный стол без солёных груздей. Кое-что мы с женой, конечно, сами собрали, но этого нам показалось недостаточным. А теперь я вам расскажу, во сколько мне обошлась в конечном итоге литровая баночка солёных жёлтых груздей, из тех самых, покупных (соление, разумеется, производили сами), – 15 евро. „Однако!“, - возмущённо воскликнул бы Киса Воробьянинов из „12 стульев“. Но с учётом теперешней стоимости автомобильного топлива, я считаю, что цена выглядит вполне нормальной. Да уж, грибочки в этом году стали „золотыми“.