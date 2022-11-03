ФОТО | В ноябре все еще можно собирать грибы?(1)
Природовед Анатолий Тарасов поделился своими последними грибными находками в этом сезоне. Кстати, прочитать другие материалы блога о природе Эстонии можно на сайте RMK здесь.
Честно говоря, у меня язык не поворачивается сказать, что грибной сезон заканчивается в октябре. В ноябре можно ещё вполне себе собирать множество различных видов съедобных и лекарственных грибов. По крайней мере, пока не выпадет снег и не ударят морозы.
И продвинутые грибники прекрасно об этом знают. Список грибов, мечтающих попасть в вашу корзинку в эту пору, весьма внушителен, тут и различные лисички, рядовки, маслята, опята, вёшенки, говорушки, горькушки и многие другие. Везунчикам удаётся найти и более ценные грибы – рыжики, подосиновики и даже белые. Конечно, грибы поздней осенью растут не так интенсивно, как в „урочный час“, но, тем не менее, собрать их как минимум на сковородку задача абсолютно реальная и выполнимая.
Всё портит погода, не соглашусь, что „всякая погода благодать“. Заниматься тихой охотой в ветер и дождь, а так у нас бывает в предзимье практически всегда, удовольствие ниже среднего.
В этом году погода особенно постаралась - весна была длительная и прохладная, а лето сухое и, можно сказать, испепеляющее. Слава Богу, обошлось без лесных пожаров. Всё это, конечно, наложило отпечаток на развитие грибницы, её рост и, соответственно, урожайность грибов . Не все, но значительная часть их росла не равномерно в течение сезона, а всплесками, порой, увы, весьма незначительными. Опята осенние я наблюдал всего один раз и то в состоянии примордий. Белых груздей вовсе не встречал. Вообще с млечниками, исключая, пожалуй, горькушки и отчасти чёрные грузди, были большие проблемы. В этой связи я даже „согрешил“ - впервые в жизни купил грибы. А что оставалось делать? Не могу представить праздничный стол без солёных груздей. Кое-что мы с женой, конечно, сами собрали, но этого нам показалось недостаточным. А теперь я вам расскажу, во сколько мне обошлась в конечном итоге литровая баночка солёных жёлтых груздей, из тех самых, покупных (соление, разумеется, производили сами), – 15 евро. „Однако!“, - возмущённо воскликнул бы Киса Воробьянинов из „12 стульев“. Но с учётом теперешней стоимости автомобильного топлива, я считаю, что цена выглядит вполне нормальной. Да уж, грибочки в этом году стали „золотыми“.
Зато год был богат на лисички, ежовики жёлтые, колпаки кольчатые, мокрухи, различные мухоморы. Этих было немерено. Мухоморы красные мы тоже собирали. Не подумайте чего плохого, „не питания ради, а только здоровья для“, конкретней – для различных натирок.
Для меня этот год навсегда останется в памяти и потому, что повстречал семейство редчайших „молодильных“ грибов – саркосом шаровидных, а также по весне столкнулся нос к носу с медведицей. Незабываемые ощущения!
Но, хватит о мрачном, грибной театр и в этом сезоне веселил, как всегда - по полной. Предлагаю вашему вниманию фрагменты некоторых инсценировок.
Разговор двух подружек-модниц, подслушанный мною: „Маша, как тебе моя новая шляпка?“.
Двоеженец.
Теперь я знаю, что означает выражение „разрыв шаблона“.
Как айсберг… на поляне.
„Искренний ребёнок любит не папу с мамой, а трубочки с кремом“.
Зефир.
Белок, желток – всё как у яйца, словно кем-то оброненного в лесу.
Грибо-птенчик вылупляется.
Эти глаза напротив…
Бродяги.
Куча-мала.
Расцветали мухоморы…
Букет.
Любовный треугольник: третий должен уйти.
Поцелуй.
Лес - прекрасная возможность отдохнуть от шумного города и насладиться „тихой охотой“. Но он полон неожиданностей, и здесь надо быть очень внимательным и осторожным, особенно сейчас, когда световой день короткий и прохладно, вплоть до заморозков. Экипировка грибника должна быть соответствующей. Заряженный телефон необходимо иметь при себе обязательно!
Берегите себя и природу! Всем успехов и здоровья.